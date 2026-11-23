В казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева 21 ноября состоялся День инвестора ВТБ – масштабное мероприятие для клиентов и акционеров банка, в котором приняли участие более 500 человек. Насыщенная программа позволила ознакомиться с финансовыми результатами ВТБ, основными корпоративными событиями, продуктами и услугами для акционеров и возможностями по инвестированию.

В первой сессии «ВТБ: фокус на розничного инвестора» участники обсудили последние финансовые результаты банка, работу с акционерами и требования к капиталу. Среди спикеров – начальник управления по работе с инвесторами, вице-президент ВТБ Леонид Вакеев, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин, председатель совета Ассоциации институциональных и розничных инвесторов Александр Масленников, а также член Наблюдательного совета ВТБ Евгений Юрченко.

Леонид Вакеев прокомментировал финансовые результаты группы ВТБ за девять месяцев 2026 года и подтвердил прогноз по чистой прибыли на год в размере 600 млрд рублей. За девять месяцев группа заработала 407,5 млрд рублей чистой прибыли, на 7% больше, чем годом ранее. В третьем квартале чистая прибыль составила 182,3 млрд рублей при рентабельности капитала 24,8%.

Комментируя результаты, он отметил: «Во-первых, в этом году восстанавливается чистая процентная маржа и растет чистый процентный доход. Хорошую динамику мы ожидаем и по итогам года. Во-вторых, наше большое достижение – рост чистых комиссионных доходов. Здесь мы идем значительно лучше рынка, мы наращиваем их третий год подряд. Это результат развития розничного бизнеса и наших сильных позиций на рынке международных расчетов».

Вакеев также подчеркнул важность работы с акционерами и инвесторами, в основе которой лежат сильные финансовые результаты, информационная открытость и доверие.

Отдельное внимание в программе уделили инструментам долгосрочного инвестирования и вопросам налогообложения. Гости пообщались с членами Консультационного совета акционеров банка и посетили экспозону, где могли получить персональные консультации и ознакомиться с продуктами и услугами банка и партнеров.

Специальным гостем мероприятия стала команда «КАМАЗ-мастер». Для участников организовали выставку раллийных автомобилей, автограф-сессию с пилотом и розыгрыш фирменных подарков. Для подростков от 14 лет работала программа «Юниор-инвест», включавшая мастер-класс «От идеи до IPO» и игру «Биржевой дозор».

По данным на сентябрь 2026 года, число розничных акционеров банка в Республике Татарстан составляет 36,2 тыс. человек. Татарстан занимает 5-е место среди российских регионов по числу акционеров ВТБ.