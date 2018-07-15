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Татар-информ

15 июля 2018, 10:12

Спорт

«Рубин» проиграл хорватам со счетом 0:1

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Казанцы за игру нанесли два удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» провел второй контрольный матч на сборах в Австрии и проиграл бронзовому призеру чемпионата Хорватии пяти последних лет «Хайдуку» из Сплита со счетом 0:1.

В стартовом составе «Рубина» впервые в этом межсезонье появился голкипер Сослан Джанаев, отмечает пресс-служба команды. По сравнению с предыдущим контрольным матчем против австрийской «Адмиры» в центре защиты с первых минут вышел Чико Флорес, сменивший Егора Сорокина, а в полузащите вместо Георгия Махатадзе появился Игорь Коновалов.

В первом тайме казанская команда, хотя большую часть времени ей пришлось обороняться, сумела создать несколько опасных моментов у чужих ворот. В середине тайма Филип Уремович едва не открыл счет в матче после навеса со штрафного Хорена Байрамяна, но после его удара головой мяч прошел рядом со штангой. А незадолго до перерыва Байрамян убежал один на один с голкипером, перебросил его, но судья зафиксировал офсайд, которого, судя по повтору, на самом деле в этом эпизоде не было.

После перерыва состав «Рубина» полностью изменился. Фактически, не считая Руслана Камболова, на поле вышла исключительно одна молодежь, а также два находящихся на просмотре игрока, чьи имена клуб не афиширует. «Хайдук» продолжал владеть территориальным преимуществом и в итоге на 62-й минуте сумел забить единственный гол в этом матче. Иван Коновалов отразил дальний удар Йосипа Юрановича, но первым на добивании оказался Иван Делич.

За весь матч казанцы нанесли два удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ. «Хайдук» отметился 15 ударами, в том числе пятью в створ. Следующий матч на сборе в Австрии «Рубин» проведет 17 июля с израильским «Маккаби» (Петтах-Тиква).

«Рубин» (Казань, Россия) – Хайдук (Сплит, Хорватия) – 0:1 (0:0).
Гол: Делич, 62.
«Рубин» (первый тайм): Джанаев, Чико Флорес, Уремович, Чистяков, Казанский, Голдобин, Могилевец, Иг. Коновалов, Шекари, Байрамян, Бухаров.
«Рубин» (второй тайм): Ив. Коновалов, Мухаметзянов, Гиниятуллин, Камболов, Сорокин, игрок № 4, игрок № 20, Базаев, Махатадзе, Гилязутдинов, Шарафеев. 

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