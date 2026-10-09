Стилист Пелар перечислила ошибки, способные безнадежно испортить образ

Ошибки при выборе вещей, связанные с четырьмя моментами – размером, фактурой, длиной и масштабом, способны испортить образ при любой фигуре. Об этом заявила стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1».

Специалист привела пример, когда человек по привычке покупает одежду меньшего размера, чем подходящий конкретно ему. «Вещь натягивается, появляются заломы, обостряется тургор кожи, ткань начинает подчеркивать те зоны, которые человек как раз хотел бы не акцентировать», – пояснила она.

Впрочем, если купить вещь на три размера больше и спрятаться в ней, будто в коконе, то такая попытка тоже не увенчается успехом. «Я бы вообще убрала из головы вопрос про размер. Нужно заменить его другим: как конкретная вещь на меня сядет?» – подчеркнула стилист.

Дело в том, что тонкий хлипкий трикотаж, тонкая вискоза и слишком мягкие ткани часто не помогают скрыть зоны, которые человек хочет немного скорректировать, так как они «буквально повторяют каждую линию тела». Гораздо интереснее в этом смысле ткани средней плотности: они сохраняют пластичность, но при этом держат форму.

Навредить могут и очень длинные вещи, особенно при небольшом росте: они визуально приземляют фигуру, как контрастные горизонтальные линии (к примеру, очень широкие отвороты на брюках), констатировала эксперт.

Пелар добавила, что нарушение масштаба также является распространенной ошибкой. При достаточно большой фигуре чрезмерно миниатюрные вещи (балетки, крошечная сумочка) способны создавать дополнительный контраст.

Впрочем, по словам стилиста, здесь не существует универсального правила. «Нужно смотреть, что происходит именно с вашими пропорциями», – подытожила она.