Эксперт Березнюк развеял некоторые мифы о вреде пальмового масла

Убедительных данных недостаточно, чтобы связать умеренное потребление пальмового масла с инфарктами и инсультами. Об этом в беседе с RT рассказал агроэксперт Илья Березнюк.

По словам управляющего партнера Agro and Food Communications, споры о пальмовом масле строятся вокруг двух крайностей. С одной стороны, его представляют как канцероген, который не переваривается и забивает сосуды, с другой – как совершенно нейтральный ингредиент, претензии к которому объясняются исключительно мифами.

Эксперт продолжил, что все известные научные данные не подтверждают на 100% ни одну из этих теорий. По его словам, пальмовое масло переваривается, как и другие пищевые жиры. Жиры расщепляются ферментами, поэтому температура плавления продукта не определяет его усвояемость. Следовательно, популярное утверждение о том, что масло якобы остается в организме в виде некоего «пластилина», несостоятельно.

Главная обоснованная претензия, обратил внимание Березнюк, связана не с происхождением масла, а с его жирнокислотным составом. Примерно половину масла составляют насыщенные жирные кислоты, одновременно присутствует значительная доля мононенасыщенной олеиновой кислоты. Он напомнил, что ВОЗ рекомендует ограничивать насыщенные жиры уровнем не более 10% общей калорийности рациона.

При этом в части исследований пальмовое масло не ухудшало основные показатели липидного обмена по сравнению с другими жирами, рассказал специалист. По его словам, пищевое пальмовое масло вполне может быть качественным – свежим, правильно рафинированным и дезодорированным, с низкой степенью окисления и контролируемым содержанием технологических загрязнителей. Для потребителя здесь важно соблюдение производителем технических регламентов.

Собеседник предупредил, что при избытке в рационе пальмовое масло действительно может способствовать повышению LDL-холестерина и в долгосрочной перспективе увеличивать сердечно-сосудистый риск.

Он подытожил, что это точно не яд и не «пластилин», но и не равноценная замена всем растительным маслам. В небольшом количестве качественное пальмовое масло допустимо, особенно если оно заменяет трансжиры.