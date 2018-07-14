На Баумана появится граффити в поддержку сборной Франции на финальном матче ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: kzn.ru
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). На улице Баумана создают новое граффити с футбольной тематикой, сообщает мэрия Казани. Паблик-арт в поддержку команды Франции в финальном матче мундиаля, который состоится завтра на стадионе «Лужники» в Москве, появится на стене дома № 30 по пешеходной улице.
На композиции будут изображены главный тренер сборной Дидье Дешам, мэр Парижа Анн Идальго и символы страны — Эйфелева башня, скульптура Ники Самофракийской, хранящаяся в Лувре, и петух, раскрашенный в цвета французского флага. Коллаж будет венчать надпись на французском языке: «Мы с вами!»
Увидеть новый паблик-арт жители и гости Казани смогут уже завтра.
Во время чемпионата мира в Казани появились еще несколько паблик-артов с футбольной тематикой: на стене дома № 58 по ул. Сибгата Хакима появилось изображение легендарного советского футболиста Игоря Нетто, также были созданы граффити с изображением капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, бразильского футболиста Неймара и капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
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