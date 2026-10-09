Орнитолог Чернова рассказала, что пение птиц помогает снять стресс

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Птичье пение хорошо улучшает микроклимат и успокаивает людей, которые страдают от бесконечных стрессов. На это обратила внимание орнитолог Елена Чернова в беседе с «Радио 1».

Соответственно, кормушки для мелких представителей отряда воробьинообразных полезны не только для самих птиц, но и для людей. Именно таким пернатым, которые всё чаще остаются на зимовку в средней полосе из-за изменения климата, особенно нужна подкормка, пояснила специалист.

Причина в том, что с семенами деревьев и трав в черте города зимой дела обстоят «достаточно печально», а животная пища необходима для поддержания баланса веществ в организме, добавила ученый.

По словам орнитолога, тем, кто не готов кормить птиц «буквально регулярно по часам всю зиму», можно носить корм на площадки в ближайших лесопарках и парках, где присутствуют кормушки.

При этом важное значение имеет качество подкормки. «Идеальный вариант – нежареные семечки, несоленое сало, обрезки, кусочки сала, жира, мяса на шкурке», – перечислила исследовательница.

Вместе с тем она подчеркнула, что чрезмерное прикармливание плохо заканчивается: когда в стае больше ста особей, в таком скоплении обязательно начинается какая-либо эпизоотия.

«Через некоторое время половина стаи померла, вторая сидит больная и становится легкой добычей хищников и гибнет под колесами», – описала ученый возможное развитие событий.

Чтобы избежать возможной реализации такого сценария, не стоит кормить птиц подолгу в одном и том же месте. «Тогда не будет проблем ни у голубей, ни у коммунальщиков, которым тяжело отмывать территорию после большой стаи», – заключила Елена Чернова.

О том, как глобальное потепление влияет на птиц в России, можно прочитать в материале «Татар-информа».