Как казанцам спасти кожу лица от шелушений: советы эксперта Вериченко на осень

В Казани осенью кожа лица переживает сразу несколько перемен. Летнее солнце, морская вода и кондиционеры оставляют после себя обезвоженность, неровный тон и шелушения, а с похолоданием к этому добавляются ветер, дождь и первые дни отопительного сезона. Средства, которые отлично работали в жару, в сентябре и октябре могут оказаться слишком легкими. О том, как мягко сменить бьюти-рутину и какие компоненты помогут коже встретить холода в хорошей форме, рассказала руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.

Кажется, что осень мягче зимы и особого внимания не требует, но именно в этот период многие замечают, что кожа ведет себя иначе. После умывания появляется ощущение стянутости, тональное средство ложится неровно, на крыльях носа и вокруг рта заметны мелкие шелушения. Иногда кожа кажется одновременно сухой и жирной. Так часто проявляется обезвоженность, при которой кожа пытается компенсировать недостаток влаги.

«Осень – это переходный сезон и для ухода. Не нужно в один день убирать с полки все летние средства и заменять их новыми. Лучше менять рутину постепенно и наблюдать, как кожа реагирует на каждое изменение. Так проще понять, что ей действительно подходит, и не перегрузить ее», – отмечает эксперт.

Первым стоит пересмотреть очищение. Летом многие выбирают гели и пенки с выраженным эффектом свежести, но в прохладную погоду они могут пересушивать кожу. Осенью лучше перейти на более мягкие текстуры, например кремовые гели, молочко или гидрофильное масло. Воду для умывания стоит выбирать теплую, не горячую, а лицо после него аккуратно промокнуть полотенцем, не растирая.

Вслед за очищением меняется и увлажнение. Легкие флюиды и гели, которых хватало в жару, осенью можно заменить кремами с более плотной текстурой. Для сухой и чувствительной кожи подойдут средства, которые не только увлажняют, но и помогают поддерживать защитный барьер. Жирной и комбинированной коже не обязательно переходить на насыщенные кремы, достаточно выбрать увлажняющее средство с легкой, но питательной формулой.

При выборе средств полезно обращать внимание на состав. Гиалуроновая кислота, глицерин и пантенол помогают удерживать влагу и уменьшать ощущение стянутости. Церамиды и сквалан поддерживают защитный барьер и делают кожу более мягкой. Ниацинамид может помочь выровнять тон и подходит коже, склонной к покраснениям.

Осень традиционно считают удачным сезоном для средств с кислотами и ретинолом. Солнце становится менее активным, и коже проще восстановиться после летней нагрузки. Однако вводить такие компоненты стоит постепенно, начиная с невысоких концентраций и нескольких применений в неделю. Если кожа уже стала сухой и чувствительной, сначала лучше вернуть ей комфорт и только потом переходить к обновляющему уходу. Отказываться от солнцезащитного крема осенью тоже не стоит. Даже в пасмурный день кожа сталкивается с ультрафиолетом, а при использовании кислот и ретинола защита особенно важна.

Отдельного внимания требует зона вокруг глаз. Кожа там тоньше и быстрее реагирует на ветер и сухой воздух, поэтому ей подойдут кремы с увлажняющими и смягчающими компонентами, которые не утяжеляют кожу. Губам в холодную погоду нужны плотные бальзамы, особенно перед выходом на улицу.

Вечерний уход осенью можно сделать чуть насыщеннее. После умывания средства лучше наносить на слегка влажную кожу, так проще сохранить ощущение увлажненности и мягкости. Раз в неделю можно добавить маску с увлажняющим или успокаивающим действием, особенно после долгого дня на ветру.

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится суше. Проверить влажность можно с помощью обычного гигрометра, а поддерживать комфортные условия поможет увлажнитель воздуха. При этом важно следить за его чистотой и регулярно менять воду в соответствии с рекомендациями производителя.

Если стянутость, шелушение или покраснение сохраняются даже после смены ухода, а к ним добавляются зуд, высыпания или жжение, причина может быть не только в погоде. В такой ситуации лучше обратиться к дерматологу, который поможет разобраться в состоянии кожи и подобрать подходящий уход.