Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Официальная хроникаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня Премьер-министр Татарстана ознакомился с работой казанского городского пресс-центра чемпионата мира по футболу — 2018, который разместился в IT-парке. Экскурсию для Алексея Песошина провели руководитель агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов и глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Главе Правительства РТ рассказали об истории чемпионата. Фотоэкспозиция расположилась недалеко от входа и охватывает важнейшие вехи мундиаля, начиная с 1930 года. Впервые мундиаль состоялся в Уругвае.
Стенд государственного комитета РТ по туризму, где инициативу экскурсовода у главы агентства «Татмедиа» перехватил Сергей Иванов, призван продемонстрировать богатство исторического и культурного наследия республики. Экспозиция так и называется: «Визит в Татарстан. 1001 удовольствие».
«Надеемся, что максимально сможем удовлетворить все интересы гостей чемпионата», – поделился руководитель госкомитета. Речь идет не только о журналистах, но и просто туристах. Ожидается, что каждый день стенд будут посещать сотни гостей, которые смогут получить исчерпывающую информацию о том, что и где можно увидеть в республике.
Здесь же развернута презентация народного творчества народов Татарстана. «Каждый день мастера, демонстрирующие свое умение, будут меняться. И мы всегда сможем показать нашим гостям что-то новое и интересное», – сообщил Иванов.
На мероприятии сегодня можно было попробовать свои силы в искусстве каллиграфии, а также понаблюдать за работой мастера кожаной мозаики.
Презентацию своей продукции в пресс-центре развернуло и ГУП РТ «Татарское книжное издательство». Каждый желающий может ознакомиться здесь с печатными новинками как на татарском, так и на русском языках, рассказал генеральный директор Ильдар Сагдатшин.
«Рады вас видеть и рады сообщить, что команда волонтеров полностью готова к встрече журналистов», – приветствовали Премьер-министра волонтеры пресс-центра в главном зале, где и предстоит работать представителям СМИ из разных стран и регионов России, освещающим мундиаль.
«Нисколько не сомневался в том, что вы готовы», – с одобрением отметил Алексей Песошин, но попросил волонтеров отнестись к работе максимально ответственно. Также он заглянул в конференц-зал, где будет проходить общение журналистов с представителями команд и другими интересными спикерами.
Рассказали Премьер-министру и о том, как будет организовано питание журналистов. Пищеблок официально сертифицирован и соответствует самым строгим требованиям халяль, сообщили Алексею Песошину.
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