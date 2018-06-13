Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Алексею Песошину рассказали, чем будут удивлять и как будут кормить журналистов, освещающих мундиаль.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня Премьер-министр Татарстана ознакомился с работой казанского городского пресс-центра чемпионата мира по футболу — 2018, который разместился в IT-парке. Экскурсию для Алексея Песошина провели руководитель агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов и глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Главе Правительства РТ рассказали об истории чемпионата. Фотоэкспозиция расположилась недалеко от входа и охватывает важнейшие вехи мундиаля, начиная с 1930 года. Впервые мундиаль состоялся в Уругвае.

Стенд государственного комитета РТ по туризму, где инициативу экскурсовода у главы агентства «Татмедиа» перехватил Сергей Иванов, призван продемонстрировать богатство исторического и культурного наследия республики. Экспозиция так и называется: «Визит в Татарстан. 1001 удовольствие».

«Надеемся, что максимально сможем удовлетворить все интересы гостей чемпионата», – поделился руководитель госкомитета. Речь идет не только о журналистах, но и просто туристах. Ожидается, что каждый день стенд будут посещать сотни гостей, которые смогут получить исчерпывающую информацию о том, что и где можно увидеть в республике.

Здесь же развернута презентация народного творчества народов Татарстана. «Каждый день мастера, демонстрирующие свое умение, будут меняться. И мы всегда сможем показать нашим гостям что-то новое и интересное», – сообщил Иванов.

На мероприятии сегодня можно было попробовать свои силы в искусстве каллиграфии, а также понаблюдать за работой мастера кожаной мозаики.

Презентацию своей продукции в пресс-центре развернуло и ГУП РТ «Татарское книжное издательство». Каждый желающий может ознакомиться здесь с печатными новинками как на татарском, так и на русском языках, рассказал генеральный директор Ильдар Сагдатшин.

«Рады вас видеть и рады сообщить, что команда волонтеров полностью готова к встрече журналистов», – приветствовали Премьер-министра волонтеры пресс-центра в главном зале, где и предстоит работать представителям СМИ из разных стран и регионов России, освещающим мундиаль.

«Нисколько не сомневался в том, что вы готовы», – с одобрением отметил Алексей Песошин, но попросил волонтеров отнестись к работе максимально ответственно. Также он заглянул в конференц-зал, где будет проходить общение журналистов с представителями команд и другими интересными спикерами.

Рассказали Премьер-министру и о том, как будет организовано питание журналистов. Пищеблок официально сертифицирован и соответствует самым строгим требованиям халяль, сообщили Алексею Песошину.

