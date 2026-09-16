Милонов раскритиковал россиян за выбор турецких имен для детей

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил россиян, которые называют детей в честь героев турецких сериалов. Поводом для его заявления стала информация о популярности имен Неслихан и Бурак в Московской области. Об этом парламентарий рассказал в беседе с NEWS.ru.

Милонов считает, что родителям стоит объяснять возможные последствия необдуманного выбора имени для ребенка. По его мнению, хотя право дать имя ребенку принадлежит родителям, в некоторых случаях при регистрации имени с ними необходимо дополнительно поговорить.

Парламентарий привел в качестве примеров имена Бурак, Пиде, Дурум и Доня. Он заявил, что любовь родителей к турецким сериалам не должна становиться причиной выбора имени, которое впоследствии может доставить ребенку проблемы или восприниматься окружающими негативно.

Милонов также резко высказался о самих турецких сериалах, назвав их безвкусными и омерзительными. По его мнению, интерес к такой продукции не означает, что ребенку нужно передавать это увлечение вместе с именем.