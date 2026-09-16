Юрист Остапенко: Публичный мат вряд ли обернется штрафом для Ромы Зверя

Вряд ли публичная матерная ругань в адрес зрителей солиста группы «Звери» Ромы Зверя (Романа Билыка) завершится его привлечением к административной ответственности. Такое мнение высказал юрист Ярослав Остапенко, сообщает издание «Абзац».

На взгляд специалиста, обращенная к публике фраза «[Почему] вы не поете?!» не содержит унизительной оценки их личности и, соответственно, не может считаться оскорблением.

«Общественный резонанс может стать поводом для более подробной проверки со стороны правоохранительных органов. Но, как я считаю, сама по себе разовая эмоциональная реплика артиста состава административного правонарушения не образует», – подчеркнул юрист.

Впрочем, добавил Остапенко, оценка ситуации изменится, если будет доказано намерение унизить достоинство другого человека. В этом случае вступит в действие часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ, предусматривающая в качестве наказания штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.

«Однако я считаю, что одного факта употребления мата недостаточно. Необходимо установить нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу. Мат также нельзя автоматически считать оскорблением», – акцентировал эксперт, напомнив, что статья 5.61 КоАП РФ предполагает ответственность за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Во время концерта в Москве певец матерно выругался в адрес слушателей, потому что его возмутило их молчание. Они не подпевали артисту, а просто стояли и молча снимали происходящее на телефон.