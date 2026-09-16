Филолог Мокиенко рассказал о версиях происхождения выражения «бабье лето»

Происхождение выражения «бабье лето» связывают с завершением полевых работ и традиционными женскими занятиями после жатвы, а также с тонкими нитями осенней паутины. Об этом RT рассказал доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Мокиенко.

По одной из версий, «бабье лето» связано с периодом после окончания полевых работ, когда женщины занимались своими делами: мочили и трепали лен, ткали. В славянских фольклорных источниках этот период продолжался одну неделю – в первой половине сентября.

Другая версия связывает выражение с тонкими нитями паутины, которые напоминали седые женские волосы. По словам Мокиенко, такое представление широко распространено и встречается в чешском, словацком, украинском, белорусском, русском, сербском, хорватском и других языках.

Похожие названия этого осеннего периода существуют у многих славянских и германских народов. Например, немецкое Altweibersommer буквально переводится как «лето старых женщин».

При этом, по мнению филолога, единственной доказанной версии происхождения выражения «бабье лето» пока нет.