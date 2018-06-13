Главного тренера сборной Испании по футболу уволили за день до начала ЧМ-2018

По завершении мирового первенства по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал».

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Главного тренера сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги уволили со своего поста за день до начала ЧМ-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса.

Лопетеги возглавил сборную Испании в 2016 году, до этого специалист два сезона работал в «Порту».

По завершении мирового первенства по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал».