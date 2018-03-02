Глава ФАДН передал Рустаму Минниханову эстафету «Межнациональной зарядки 180318»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов принял участие во всероссийской эстафете «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!», приуроченной к выборам Президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Руководитель ФАДН 18 раз подтянулся на перекладине и передал эстафету Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а также олимпийским чемпионам Вячеславу Фетисову и Сергею Чепикову.
Баринов назвал спорт объединяющим началом и заметил, что в межнациональной дружбе заключается сила страны.
Эстафета проходит в разных регионах России до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180 тыс. 318 упражнений. Это число символизирует дату голосования.
К акции можно присоединиться в социальных сетях. Для этого до 18 марта нужно выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает и #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов – Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева и других.
Я, Игорь Баринов, поддерживаю Всероссийскую межнациональную эстафету #ВыборЧемпионов180318🇷🇺! За 18 дней вся наша многонациональная страна выполнит спортивные упражнения 180 318 раз в поддержку важности каждого голоса на выборах Президента Российской Федерации 18 03 18! Эстафету передаю 18 своим друзьям - Рустам Минниханов @rusminnikhanov, Вячеслав Фетисов @fetisovviacheslav , Сергей Чепиков @sv_chepikov, Михаил Ведерников @m.v_007, Юнус-Бек Евкуров @junusbek_evkurov, Рашид Темрезов @rashidtemrezov, Рахим Чахкиев @rakhimboxing, Султан Хамзаев @sultanhamzaev, Артур Таймазов @taymazov_artur Шамиль Джафаров @shamildzhafarov, Елена Бондаренко @elenabonda, Бувайсар Сайтиев @saitiev_74, Светлана Журова @szhurova, Виталий Гогунский @gogunskv, Зураб Макиев @zurabmakiev, Сангаджи Тарбаев @tarbaev_s, Тина Канделаки @tina_kandelaki, Николай Валуев @nickvaluev🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #ВыборЧемпионов180318 #ТвойГолосРешает #ПроГолосуй180318