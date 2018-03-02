Глава ФАДН передал Рустаму Минниханову эстафету «Межнациональной зарядки 180318»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов принял участие во всероссийской эстафете «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!», приуроченной к выборам Президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководитель ФАДН 18 раз подтянулся на перекладине и передал эстафету Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а также олимпийским чемпионам Вячеславу Фетисову и Сергею Чепикову.

Баринов назвал спорт объединяющим началом и заметил, что в межнациональной дружбе заключается сила страны.

Эстафета проходит в разных регионах России до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180 тыс. 318 упражнений. Это число символизирует дату голосования.

К акции можно присоединиться в социальных сетях. Для этого до 18 марта нужно выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает и #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов – Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева и других.