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16:43 Университет Иннополис проведет хакатон с призовым фондом 3 млн рублей
16:39 Юрия Дудя* внесли в перечень причастных к экстремизму или терроризму
Тяжелый труд и надежная техника: как фермер из Апастово строит будущее села
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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16:37 Татарстанцев предупредили о мошенниках, сообщающих о наличии долгов по ЖКУ
«Татнефть» объявила VI грантовый конкурс для муниципалитетов Татарстана
16:33 Татарстан лидирует в ПФО по числу отелей, куда можно заселиться через МАКС
В Татарстане стартовал пятый сезон проекта «В поисках углеродного следа»
16:27 Захарова усомнилась в достоверности слов Моргенштерна* о возвращении в Россию
16:19 Агент Захаряна объяснил, почему игрока не вызвали в сборную
16:12 Путин: Очереди на избирательных участках подтвердили, что запугать РФ невозможно
16:08 Остеопат, после которого у жительницы РТ случился инсульт, не имел образования
16:07 «Татмедиа» продолжает прием работ на конкурс соцрекламы о здоровом образе жизни
16:04 Фильм «Романовы: преданность и предательство» выходит в российский прокат
15:54 EVOLUTE – бренд №1* на рынке моделей на новых источниках энергии
15:52 Лауреатами премии Махмутова стали профессор КФУ и директор техникума
15:48 Каждая пятая жительница Казани готова жить с альфонсом
15:44 Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук удостоен ордена «Дуслык»
15:36 В Татарстане через МАКС провели более 100 тыс. телемедицинских консультаций
15:32 В Альметьевске врачи удалили трехсантиметровый камень из почки с помощью лазера
15:12 Мария Захарова рассказала о современных требованиях к образу дипломатов
14:59 Подростка из Казани задержали за квартирные кражи по указанию мошенников
14:38 Мария Захарова рассказала об отношении к критике в интернете
14:32 Прокуратура вернула жителю РТ удержанные Минсельхозом 700 тыс. на постройку дома
14:32 Театр Камала на гастролях в Москве получил награды ДУМ РФ
14:26 Адвокат Сенина заявила, что Джигану может грозить до семи лет лишения свободы
14:22 «Образец отношений»: Раис РТ назвал отношения России и Китая примером для мира
14:14 Сафонов хочет сыграть против Ирана в Казани
14:12 Соловьева на «Аксенов-фесте» расскажет, зачем писатели придумывают дневники
14:10 В Минцифре РТ объяснили, почему цифровой ID пока нельзя использовать на выборах
13:59 В Казани стартовало дело застройщиков, обманувших клиентов на 99 млн
13:49 Врачи РКБ спасли беременную женщину, переставшую ходить из-за грыжи
13:47 Основные дорожные работы в Челнах планируют завершить до 5 октября
13:40 Ильсия Садыкова назначена главным редактором газеты «Шахри Казан»
13:36 «Нельзя во время войны сортировать людей»: член СПЧ требует наказать Джигана
13:32 В Петербурге запустили серийное производство седана SENAT 900
13:14 В Казани презентуют книгу француза Ива Готье «Гастон. Возврату не подлежит»
12:59 Барана за 1 млн долларов продали в Киргизии
12:57 В Татарстане число вакансий с разъездной работой выросло на 61%
12:55 Жители Татарстана могут пожаловаться на коллекторов через Госуслуги
12:55 Минпромторг РФ: с 2027 года ставки утильсбора вырастут на 10–20%
12:51 Минниханов встретился с главой Haier Group Чжоу Юньцзе
12:44 «Будет жарко, как никогда»: в Казани открылся «Аксенов-фест-2026»
12:40 Билайн подключил к скоростному 4G-интернету еще 92 села и деревни Татарстана
12:29 В Елабуге обновят спортивный центр с универсальным игровым залом
12:29 Украина ввела санкции против АО «Татмедиа»
12:29 «Высмеивал мулл и разоблачал власть»: В АН РТ рассказали о поэтах XIX века
12:28 Хирурги БСМП Челнов достали иголку из живота пациентки
12:26 Россиянину, нарисовавшему в лифте символику террористов, дали 15 лет «строгача»
12:19 Камаловский театр открыл гастроли в Москве спектаклем Гиззата «Башмачки»
12:16 Джиган проходит многомиллионное лечение в Израиле после стрельбы
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15:05 «Татмедиа» продлило прием заявок на конкурс по популяризации языков Татарстана
13:09 Татарстан представил российскую халяль-индустрию на саммите в Куала-Лумпуре
13:05 В Челнах до конца года обновят 11 трамваев
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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12:31 Доходы бюджета Челнов составят 26,7 млрд, расходы – 27 млрд рублей
11:58 На КАМАЗе впервые пройдет осенний межрегиональный трудовой проект студотрядов
11:34 В Татарстане пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи
10:28 «По тропе Эконаследия»: Проект из Татарстана участвует в экоконкурсе
02:36 В рамках «Кросса нации» в Казани пройдет «Конструктивный диалог»
18:10 В Казани пройдет ярмарка сельхозпродукции и изделий технического творчества
16:38 В Татарстане введут в эксплуатацию более 200 км региональных и местных дорог
16:08 «Объедем все 45 муниципалитетов»: Шарафиев о работе Ассоциации СВО в РТ
16:05 В Татарстане на интеллектуальные транспортные системы потратили 125 млн рублей
15:11 В Нижнекамске обновили Доску почета к 60-летию города
15:00 Татарстан за год планирует закупить 121 автобус
14:33 В Госсовете РТ обсудили широкое использование цифрового рубля в Татарстане
14:15 Госсовет Татарстана объявил о созыве двух заседаний в конце сентября
14:06 В Набережных Челнах проживают 26 долгожителей старше 100 лет
13:43 В Казани подвели итоги «Татар.Бу Хакатона» имени профессора Бухараева
12:52 В Татарстане 13 ДШИ получат новые музыкальные инструменты
12:13 Молодогвардейцы РТ провели урок мужества для первокурсников колледжа КНИТУ-КАИ
12:12 В ДШИ Татарстана на одного педагога приходится 14 учеников
11:56 Школьники Татарстана изучат ИИ и 3D-технологии в новом сезоне «Урока цифры»
11:52 В Татарстане 25 сентября пройдет День приема родителей дошкольников
11:37 В РТ запущен проект для жен ветеранов СВО – женское комьюнити «Время для себя»
11:37 В Нижнекамске пройдет акция «Трамвай родного города»
11:00 Музей боевой славы «Память» в Бугульме пополнился новым экспонатом
10:48 Челнинцев приглашают на городской субботник 17 октября
10:33 Айдар Метшин: Нижнекамск – город моего детства и юности
10:17 Труженица тыла Роза Камалова из Татарстана отмечает 95-летие
10:00 Татарстанским садоводам упростят процедуру регистрации общего имущества СНТ
09:55 Школьников РТ приглашают к участию в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
09:32 Труженице тыла Надежде Архиповой из Казани исполнилось 95 лет
09:03 Открылся прием заявок на конкурс «Юный Управдом»
07:49 Нижнекамск направил в зону СВО 25 тонн гуманитарного груза
07:30 Минэкологии РТ приглашает на субботник «Зеленая Россия» на озере Изумрудном
20:23 Из-за повышенного спроса увеличат поставки сахара и муки на ярмарки в Татарстане
19:40 В сельских школах РТ предложили открыть классы по проекту «Физмат прорыв»
17:38 В Казани 23 сентября пройдет День правовой помощи
17:25 В Казани расскажут о новых исследованиях Касимовского ханства
17:01 В Госсовете РТ подвели итоги летней оздоровительной кампании
16:40 Секретарь Генсовета ЕР подвел итоги избирательной кампании
16:28 В октябре в Татарстане пройдет фестиваль вожатских команд
16:27 Татарстан хочет распространить проект «Физмат прорыв» на территории России
16:12 На проект «Физмат прорыв» в Татарстане за два года направили 500 млн рублей
15:52 В Россельхознадзоре напомнили, что продажа «с ярмарки» онлайн незаконна
15:32 В Татарстане нарушений на сельхозярмарках не выявляли последние 5 лет
15:23 Минниханов провел встречу с руководителями филиалов РЖД в Татарстане
14:31 В Москве обсудили роль креативных индустрий в сохранении культурного наследия
14:22 Ресурсоснабжающие организации Татарстана оказали через ЕКС более 1 тыс. услуг
13:51 Больница города Рубежного получила современное оборудование из Татарстана
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