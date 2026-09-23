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Месть Тутберидзе, слезы Валиевой, побег Хейса из «Ак Барса» - Вброс по фактам
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«Аксенов-фест» в Казани
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Гайнуллов Мунир АнваровичГенеральный директор ООО СЗ «ДОМКОР»
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Минниханов в КНР: Татарстан и Шаньдун создадут университет передовых технологийПроект объединит 25 университетов двух стран и будет развивать совместные программы в инженерии, цифровых и других технологических направлениях
Татарстан и китайская провинция Шаньдун готовят запуск совместного университета передовых технологий КРуТех. Проект объединит 25 вузов двух регионов, а первые образовательные программы планируют открыть в 2027 году. О перспективах проекта Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на образовательном форуме Татарстана и Шаньдуна.
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От школьной скамьи к профессии: в Казани открыли два СИБУР-классаВыпускники смогут претендовать на целевое обучение в вузах и дальнейшее трудоустройство в отрасли
В Казани открыли два новых СИБУР-класса – в гимназии №107 «Открытие» и Инженерном лицее КНИТУ-КАИ. В них будут учиться 60 старшеклассников. За два года ученики изучат профильные дисциплины, познакомятся с современными технологиями и смогут претендовать на целевое обучение по выбранному направлению.
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Удивляйте и работайте вдолгую: советы рестораторам Казани от Аркадия НовиковаАркадий Новиков допустил открытие еще одного своего ресторана в Казани
Известный ресторатор Аркадий Новиков встретился с казанскими рестораторами и рассказал о своем пути, поделился впечатлениями от Казани и дал несколько советов. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».
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Сотни обманутых и в России, и за границей: в Казани накрыли очередной колл-центрНа скамье подсудимых девять участников мошеннического колл-центра
Приволжский суд Казани начал рассматривать уголовное дело преступной группы мошенников, которые по телефону обманывали жителей страны. Подробности репортажа «Татар-информа» из зала суда.
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Южное направление: как Лаишевский район становится частью рынка жилья КазаниПочему у границ Казани растут высотки, сколько стоит массовый ИЖС и чем привлекает покупателей «казанская Рублевка»
Как развивается рынок жилья в Казанской агломерации и чем отличаются ее направления? В новом материале цикла о пригороде Казани разбираемся, что происходит с ценами, строительством и спросом в Лаишевском районе и как близость столицы Татарстана меняет местный рынок недвижимости.
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КАМАЗ против китайских брендов: как меняется рынок коммерческого транспортаНа выставке Comtrans в Казани обсудили падение продаж, укрепление на рынке российских брендов и отсутствие законов о дилерах
Российский рынок коммерческого транспорта переживает спад: продажи грузовиков и легких коммерческих автомобилей снижаются, а дорогие кредиты и лизинг сдерживают спрос. При этом меняется расстановка сил между производителями: доля российских марок растет, а китайских – сокращается. Участники рынка в Казани обсудили ситуацию в отрасли.
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Тратил на отдел: экс-полицейского судят за присвоение переработок подчиненныхЭкс-начальника отделения информационных технологий УМВД Казани обвиняют в мошенничестве
Тот, кто раскрывал преступления, связанные с дистанционным мошенничеством, сам оказался на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. Экс-полицейского обвиняют в том, что забирал у подчиненных выплаты за их переработки.
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Конец изумрудных директоров: приговоры выслушали соорганизаторы пирамиды FrendeX
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Comtrans впервые вышел за пределы Москвы: что показали на выставке в Казани
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«Город-сад, город без окраин»: Нижнекамск празднует 60-летие
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Антигерой «Ак Барса»: жуткий сентябрь Хмелевского, поможет ли перевод в центр
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Дефляция в августе: подешевело топливо, подорожал сахар и электроника
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Как проголосовал Татарстан: предварительные итоги выборов в Госдуму
В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе сыра
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«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакетаЛечение рака может стоить миллионы рублей, что в разы больше выплаты в 1405 рублей
Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого. Но понимают это еще не все. О том, чем рискуют отказники и как они обедняют общий фонд обеспечения препаратами, говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».
Пленарно-аналитическая сессия: «Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы» прошла в Казани22 сентября 2026 21 фото
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Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»18 сентября 2026
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«Держать там сбережения смысла нет»: зачем нам предлагают цифровой рубль12 сентября 2026
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Пресс-конференция: «Развитие сервисов для населения Республики Татарстан в национальном мессенджере «Макс»23 сентября 2026