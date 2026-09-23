Минниханов в КНР: Татарстан и Шаньдун создадут университет передовых технологий

Проект объединит 25 университетов двух стран и будет развивать совместные программы в инженерии, цифровых и других технологических направлениях

Татарстан и китайская провинция Шаньдун готовят запуск совместного университета передовых технологий КРуТех. Проект объединит 25 вузов двух регионов, а первые образовательные программы планируют открыть в 2027 году. О перспективах проекта Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на образовательном форуме Татарстана и Шаньдуна.