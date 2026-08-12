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Общество 12 августа 2026 15:39

Диетолог объяснила, чем опасен инжир

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О негативно влияющих на организм свойствах инжира рассказала диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, у плодов этого растения грубые косточки, которые раздражают желудок. Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт, предупреждает специалист.

В беседе с «Радио 1» Павлюк отметила, что свежий инжир полезнее сушеного, и в сушеном виде он обладает высокой калорийностью. Его следует употреблять несколько раз в неделю по 20-30 граммов.

«При снижении веса рекомендуется есть инжир только 2 раза в неделю и не более 20 граммов», — уточнила диетолог.

Павлюк добавила, что инжир может быть опасен для людей с сахарным диабетом.

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