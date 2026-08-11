11 мастериц из села Кудашево сплели для бойцов 802 маскировочные сети

Уже три года в селе Кудашево Бугульминского района работает волонтерское движение «Кудашево за Победу». За это время его участницы сплели 802 маскировочные сети общей площадью 6,2 тыс. кв. м, а также собрали более 1,3 млн рублей на помощь военнослужащим.

История движения началась 6 июля 2023 года. Тогда жительницы села объединились, чтобы помогать участникам специальной военной операции. Главной задачей стало плетение маскировочных сетей. Сегодня постоянный костяк команды составляют 11 мастериц.

Волонтеры встречаются пять дней в неделю: летом работают по два часа, зимой – по три. За каждым готовым полотном – часы кропотливого труда, сотни завязанных узлов и большое количество материала, который необходимо подготовить и вручную вплести в основу сети.

«Кудашево за Победу» помогает бойцам не только маскировочными сетями. Участницы движения вяжут теплые носки, изготавливают мочалки, формируют посылки со строительными материалами, средствами гигиены, сладостями и необходимыми лекарствами. Собранную помощь передают на передовую.

За три года односельчане собрали на нужды движения более 1,3 млн рублей.

Волонтеры выражают благодарность Харису Хамитовичу Ахматгараеву, Альберту Чингисовичу Каримову и Салихе Хамзеевне Гариповой за материальную поддержку, в том числе приобретение материалов для изготовления маскировочных сетей.

С сентября прошлого года у движения есть собственное помещение. Его волонтерам выделила администрация сельского поселения. Теперь у мастериц есть постоянное место для работы, где они могут встречаться, готовить материалы и плести новые сети.

Сами участницы «Кудашево за Победу» не называют свой труд героическим. Для них это естественная возможность поддержать тех, кто находится на передовой.