Двое военнослужащих отправились из Бугульмы для участия в СВО

Сегодня из военного комиссариата Бугульмы отправились двое военнослужащих, заключивших контракты с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции. Оба являются жителями других регионов, однако оформление на военную службу прошли через Татарстан.

Житель Самары направится в Ростовскую область, где пройдет необходимую подготовку, после чего будет направлен на комплектование воинской части Центрального военного округа. После подготовки военнослужащий приступит к выполнению служебно-боевых задач в зоне СВО.

Второй доброволец – житель Чувашской Республики – выбрал службу в войсках беспилотных систем. Он заключил специальный контракт сроком на один год.

Подготовку по специальности оператора БПЛА военнослужащий пройдет в Донецкой Народной Республике, после чего приступит к выполнению боевых задач.

Как рассказал военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов, оформление контрактов через Татарстан становится востребованным среди жителей других регионов России.

«Республика предлагает одни из самых крупных единовременных выплат в стране и является безусловным лидером по этому показателю в Приволжском федеральном округе», – отметил он.

Общий размер единовременной выплаты военнослужащему составляет 2,9 млн рублей. Из них 2,5 млн рублей выделяет правительство Татарстана, еще 400 тыс. рублей – федеральный центр.

Следующая отправка военнослужащих из Бугульмы запланирована на пятницу, 14 августа.

Фото предоставлены Риммой Баратовой