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Общество 12 августа 2026 21:13

Военный эксперт Кнутов объяснил, чем «Рассвет» может превзойти Starlink

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Российская низкоорбитальная спутниковая система связи «Рассвет» может превзойти Starlink по нескольким параметрам, в том числе по скорости передачи данных. Об этом «NEWS.ru» рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, более высокая скорость передачи информации может стать одним из главных преимуществ российской системы. Он объяснил это тем, что спутники «Рассвета» смогут обмениваться данными друг с другом с помощью лазерных лучей.

Еще одним преимуществом «Рассвета» Кнутов назвал возможность пользоваться спутниковым интернетом непосредственно со смартфона или планшета, без отдельного терминала. По его мнению, такой способ связи будет более безопасным.

Эксперт отметил, что даже небольшой терминал Starlink занимает место, выделяет тепло и излучает сигнал, из-за чего может демаскировать позицию и привести к удару.

#связь #новые технологии
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