Спускаясь по простыням, мужчина сорвался с балкона казанской многоэтажки

Несчастный случай произошел в ЖК «Весна» в Казани. Мужчина спускался по простыням с четвертого этажа. В какой-то момент «канат» оборвался и мужчина упал. Момент происшествия попал на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, сообщение о падении мужчины из окна в Советском районе Казани поступило в полицию. Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия. Пострадавшему оказали необходимую помощь, его госпитализировали. По данному факту проводится проверка.