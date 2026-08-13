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Происшествия 13 августа 2026 00:55

Спускаясь по простыням, мужчина сорвался с балкона казанской многоэтажки

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Спускаясь по простыням, мужчина сорвался с балкона казанской многоэтажки

Несчастный случай произошел в ЖК «Весна» в Казани. Мужчина спускался по простыням с четвертого этажа. В какой-то момент «канат» оборвался и мужчина упал. Момент происшествия попал на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, сообщение о падении мужчины из окна в Советском районе Казани поступило в полицию. Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия. Пострадавшему оказали необходимую помощь, его госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

#сорвался с высоты #выпал из окна #УМВД России по г.Казани #жк весна
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