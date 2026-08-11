Сборная Татарстана стала четвертой в финале проекта ПФО «МолоТ»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Сборная Татарстана заняла четвертое место в окружном финале проекта Приволжского федерального округа для работающей молодежи «МолоТ», завершившемся в Перми. Представители республики набрали в общей сложности 124 балла – лишь на два меньше, чем ставшая третьей Пензенская область. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Сборная Республики Татарстан заняла четвертое место среди 14 регионов, набрав 124 балла по итогам всех дисциплин. Четырнадцать команд, объединивших 420 представителей рабочей молодежи Приволжья, состязались в спортивных, интеллектуальных и творческих испытаниях. В этом году появились новые соревнования: перетягивание каната, конкурс профессионального мастерства и конкурс видеороликов.

Татарстан представили молодые специалисты восьми предприятий из Альметьевска, Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов. Речь идет о ПАО «Татнефть», ПАО «СИБУР» («Казаньоргсинтез»), ПАО «Нижнекамскнефтехим», институте «ТатНИПИнефть», АО «Завод Элекон», ПАО «КАМАЗ», ПАО «НКШ» и ООО «СБО ШИННИК».

Татарстанцы показали сильные результаты в отдельных дисциплинах. Первое место сборная РТ заняла в беге на 5000 метров и военно-спортивном испытании «Марш-бросок». Второе место команда завоевала в легкоатлетической эстафете, третье – в интеллектуальном турнире «КВИЗ».

«Четвертое место среди 14 регионов – хороший результат. За ним стоит подготовка ребят и поддержка предприятий, которые дали молодым специалистам возможность представить Татарстан в Перми. Такие поездки дают возможность выйти за рамки привычной рабочей среды, познакомиться с коллегами из других регионов и привезти домой новые идеи. Желаю нашей команде сохранить этот настрой и дальше участвовать в проектах, где можно проявить себя», – заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Победителем финала стала сборная Удмуртской Республики, которая набрала 143,5 балла. Вторыми стали хозяева, команда Пермского края, с их 134,5 балла.

На церемонии закрытия финалистов проекта поздравил и вручил награды победителям заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев. «Финал проекта „МолоТ“ показал, что работающая молодежь Приволжья – это сильная, инициативная и талантливая команда. Здесь важен не только спортивный результат: участники получили возможность проявить себя в интеллектуальных, творческих и профессиональных испытаниях, обменяться опытом и укрепить командные связи», – сказал он.

«Мы рады были принять финал проекта „МолоТ“, который объединил работающую молодежь со всего Приволжского федерального округа. Такие проекты дают возможность молодым специалистам не только развиваться в профессии, но и проявлять себя в спорте, творчестве, обмениваться опытом и находить единомышленников из других регионов. Благодарю всех участников и организаторов. Уверен, что знакомства, идеи и опыт, которые ребята получили в Перми, пригодятся им в дальнейшей работе», – заметил в свою очередь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Проект «МолоТ» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на развитие потенциала работающей молодежи и поддержку ее инициатив. В 2026 году отборочные этапы в Татарстане состоялись на базе корпоративных спартакиад и спортивно-интеллектуальных соревнований. В них приняли участие представители 109 предприятий, общий охват составил рекордные 2603 человека при 3151 зарегистрировавшемся.

Близящейся осенью пройдут ставшие традицией для татарстанских активистов общественный проект ПФО «Герои Отечества» и слет поисковых отрядов «Никто не забыт». Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.