news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 августа 2026 16:37

Госкомитет Татарстана по тарифам получил около 1,1 тыс. обращений с начала года

Читайте нас в
Телеграм

Специалисты Госкомитета Республики Татарстан по тарифам рассмотрели около 1,1 тыс. обращений жителей с начала года. Чаще всего татарстанцы спрашивали, почему с 1 октября меняются тарифы на коммунальные услуги, а также сообщали о неверно указанных тарифах в платежных документах, сообщает пресс-служба ведомства.

Одно из обращений поступило от жителя Тукаевского района. Он сообщил о тарифе на электроэнергию для садового некоммерческого товарищества. При проверке специалисты Госкомитета обнаружили нарушение и вынесли организации предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Еще одно обращение касалось работы товарищества собственников жилья. В платежном документе был указан неправильный тариф. Специалисты Госкомитета объяснили организации, как корректно отражать эту информацию в квитанциях.

Заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова напомнила, что жители могут обращаться в ведомство с вопросами о тарифах и начислениях.

Руководство Госкомитета проводит личные приемы как в Казани, так и в муниципальных районах республики. Еженедельный прием в Госкомитете проходит по вторникам в 14:00. Кроме того, получить консультацию можно по телефону.

На вопросы о тарифах специалисты Госкомитета отвечают по горячей линии (843) 236-36-36. Обращение также можно направить в электронном виде через официальные ресурсы ведомства или его страницы в социальных сетях.

#госкомитет рт по тарифам #обращения граждан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

12 августа 2026
Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

11 августа 2026
Новости партнеров