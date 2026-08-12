Госкомитет Татарстана по тарифам получил около 1,1 тыс. обращений с начала года

Специалисты Госкомитета Республики Татарстан по тарифам рассмотрели около 1,1 тыс. обращений жителей с начала года. Чаще всего татарстанцы спрашивали, почему с 1 октября меняются тарифы на коммунальные услуги, а также сообщали о неверно указанных тарифах в платежных документах, сообщает пресс-служба ведомства.

Одно из обращений поступило от жителя Тукаевского района. Он сообщил о тарифе на электроэнергию для садового некоммерческого товарищества. При проверке специалисты Госкомитета обнаружили нарушение и вынесли организации предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Еще одно обращение касалось работы товарищества собственников жилья. В платежном документе был указан неправильный тариф. Специалисты Госкомитета объяснили организации, как корректно отражать эту информацию в квитанциях.

Заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова напомнила, что жители могут обращаться в ведомство с вопросами о тарифах и начислениях.

Руководство Госкомитета проводит личные приемы как в Казани, так и в муниципальных районах республики. Еженедельный прием в Госкомитете проходит по вторникам в 14:00. Кроме того, получить консультацию можно по телефону.

На вопросы о тарифах специалисты Госкомитета отвечают по горячей линии (843) 236-36-36. Обращение также можно направить в электронном виде через официальные ресурсы ведомства или его страницы в социальных сетях.