Четверо контрактников из трех регионов убыли из Бугульмы для участия в СВО

Четверо добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны России, сегодня отправились из Бугульмы для участия в специальной военной операции. Среди них – жители Свердловской области, Пермского края, Бугульминского района и Челябинской области.

Трое военнослужащих – житель Свердловской области, Пермского края и Бугульминского района – направляются для комплектования воинских частей Центрального военного округа. Из Казани их доставят автобусом, выделенным правительством Татарстана, в Ростовскую область, где добровольцы пройдут необходимую подготовку, после чего приступят к выполнению задач в зоне СВО.

Четвертый военнослужащий, житель Челябинской области, направился для комплектования воинской части Московского военного округа.

Проводить добровольцев пришли представители Бугульминской кадетской школы-интерната и религиозных конфессий. Директор школы Александр Крайнов вместе с участниками движения «Юнармия» пожелал бойцам успешно пройти подготовку и вернуться домой.

На церемонии также присутствовали протоиерей Евгений Романов, руководитель отдела по взаимодействию с органами МВД и Вооруженными силами Альметьевской епархии, и имам-хатыб Центральной мечети Баязит хазрат Раупов.

Провожавшие выразили военнослужащим слова поддержки, пожелали им выдержки, сил и благополучного возвращения домой с победой.

Фото предоставлены Риммой Баратовой