Четверо контрактников из трех регионов убыли из Бугульмы для участия в СВО
Четверо добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны России, сегодня отправились из Бугульмы для участия в специальной военной операции. Среди них – жители Свердловской области, Пермского края, Бугульминского района и Челябинской области.
Трое военнослужащих – житель Свердловской области, Пермского края и Бугульминского района – направляются для комплектования воинских частей Центрального военного округа. Из Казани их доставят автобусом, выделенным правительством Татарстана, в Ростовскую область, где добровольцы пройдут необходимую подготовку, после чего приступят к выполнению задач в зоне СВО.
Четвертый военнослужащий, житель Челябинской области, направился для комплектования воинской части Московского военного округа.
Проводить добровольцев пришли представители Бугульминской кадетской школы-интерната и религиозных конфессий. Директор школы Александр Крайнов вместе с участниками движения «Юнармия» пожелал бойцам успешно пройти подготовку и вернуться домой.
На церемонии также присутствовали протоиерей Евгений Романов, руководитель отдела по взаимодействию с органами МВД и Вооруженными силами Альметьевской епархии, и имам-хатыб Центральной мечети Баязит хазрат Раупов.
Провожавшие выразили военнослужащим слова поддержки, пожелали им выдержки, сил и благополучного возвращения домой с победой.
Фото предоставлены Риммой Баратовой
Материал приготовлен при участии Риммы Баратовой.