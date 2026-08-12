Общественник Курбаков предложил дать отцам дополнительный оплачиваемый отпуск

Ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для отцов предложили в России. О своей инициативе в беседе с «Абзацем» сообщил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков.

«Это должен быть именно целевой семейный отпуск, который предоставляется работнику в связи с необходимостью участия в воспитании и жизни ребенка, а не просто дополнительный отпуск за сам факт наличия детей», – сказал он.

Курбаков предложил установить базовую продолжительность такого отпуска в пять оплачиваемых календарных дней в год на одного работающего отца. Для мужчин, воспитывающих трех и более детей, срок может составить до 10 дней. Использовать отпуск, по мнению эксперта, необходимо как непрерывно, так и отдельными днями.

Председатель организации «Отцы рядом» предложил распространить эту гарантию на период до достижения ребенком 14 лет, а для детей с инвалидностью – до 18 лет. Право на отпуск, считает он, не должно зависеть от семейного положения отца или совместного проживания с ребенком.

«Ключевым юридическим критерием должно быть наличие родительских прав и обязанностей», – отметил эксперт. По его мнению, мера также должна распространяться на усыновителей.

По словам Курбакова, родителям нередко приходится совмещать работу и семейные обязанности, выкраивая время для общения с детьми. Дополнительные оплачиваемые дни отдыха могли бы помочь укрепить семью и дать отцам больше возможностей участвовать в жизни ребенка.