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На главную ТИ-Спорт 12 августа 2026 18:50

Гонка Героев в Иннополисе соберет рекордное количество участников

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Гонка Героев в Иннополисе соберет рекордное количество участников
Фото: пресс-служба минспорта РТ

15 августа в Иннополисе впервые пройдет Гонка Героев. На сегодняшний день количество зарегистрировавшихся участников превысило 4000 человек.

Участников ждет трасса длиной 8 километров, состоящая из испытаний различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость. Важной деталью «Гонки» в Иннополисе станет то, что часть маршрута будет проложена по знаменитой Волжской тропе — туристической доминанте региона, расположенной вдоль правого берега Волги.

В этом году организаторы впервые разделили формат на два направления. Для тех, кто настроен на борьбу за призовые места, ввели профессиональное судейство на каждом препятствии. Для корпоративных команд и любителей сохранен массовый забег без судей — ради командообразования и личного достижения.

«У нас формат чемпионата будет судейственным. На каждом препятствии будет располагаться судейство, которое смотрит строго, чтобы люди проходили эти препятствия. Если человек не может пройти препятствие, у него неограниченное количество попыток, но все понимают, что он дисквалифицирован», — объяснил руководитель проекта Игорь Кактыш.

«Так как на других форматах не предусмотрено судейство, объективно выявить победителя нельзя. Ты можешь пробежать 8 километров за 50 минут, не залезть на одно препятствие и быть победителем. Поэтому все бегут как корпоративные команды, бегут ради командообразования, сплочения», — добавил он.

По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, главный стимул для большинства участников — не медали и кубки, а возможность проверить себя.

«Основной стимул — кайфануть, через себя пропустить, добиться этого. Это вера в себя. Трасса действительно очень непростая, ребята глубоко в материале», — подчеркнул Леонов.

Несмотря на разделение форматов, все участники получат традиционный жетон Гонки Героев и стартовые пакеты от партнеров. «Атрибутика очень стильная. Всегда были качественные стартовые пакеты и аксессуары, но все же основной стимул — сделать это для себя», — добавил министр.

Организаторы ожидают, что рекордное число участников и обновленная трасса сделают событие в Иннополисе одним из самых ярких в истории проекта.

#иннополис #гонка героев
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