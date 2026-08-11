Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Сармановском районе. Вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия республики он осмотрел поля с воздуха, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Затем Минниханов встретился с руководителями хозяйств, инвесторами, главами поселений и активом района.

Глава Сармановского района сообщил, что сейчас урожайность составляет 45 центнеров с гектара. В 2026 году по республиканским программам и национальным проектам в районе планируется выполнить работы на 2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров отметил, что благодаря инвесторам, которые пришли в район, планируется увеличить поголовье скота. При этом в малых формах хозяйствования наблюдается небольшое снижение показателей.

Минниханов отметил активное участие района в отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Он также подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять семьям погибших.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На встрече Раис Татарстана рассказал о планах в ближайшие годы активно внедрять в районах программу модернизации сетей.

Кроме того, Минниханов посетил местную молочно-товарную ферму. Там содержатся 98 голов крупного рогатого скота, а суточный валовый надой составляет 609 кг.