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Общество 12 августа 2026 20:06

ФАС начала проверять цены на птицу и говядину у крупнейших производителей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности оптовых цен на мясо птицы и говядину у крупнейших производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС направила производителям запросы, чтобы оценить ситуацию на соответствующих товарных рынках и выяснить причины изменения цен.

Компании должны предоставить данные об объемах производства и продаж мяса птицы и говядины, отпускных ценах, себестоимости продукции и рентабельности ее реализации. Кроме того, производители должны объяснить причины повышения цен с начала 2026 года.

После анализа полученной информации ФАС при необходимости примет меры в рамках антимонопольного законодательства.

#цены на продукты питания #ФАС России
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