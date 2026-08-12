ФАС начала проверять цены на птицу и говядину у крупнейших производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности оптовых цен на мясо птицы и говядину у крупнейших производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС направила производителям запросы, чтобы оценить ситуацию на соответствующих товарных рынках и выяснить причины изменения цен.

Компании должны предоставить данные об объемах производства и продаж мяса птицы и говядины, отпускных ценах, себестоимости продукции и рентабельности ее реализации. Кроме того, производители должны объяснить причины повышения цен с начала 2026 года.

После анализа полученной информации ФАС при необходимости примет меры в рамках антимонопольного законодательства.