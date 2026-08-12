Молодым дизайнерам предложили придумать логотип «Молодежь Татарстана»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Министерство по делам молодежи Татарстана объявило республиканский конкурс на создание логотипа «Молодежь Татарстана» – «Татарстан яшьләре». Конкурс приурочен к Международному дню молодежи. Участвовать могут молодые люди до 35 лет включительно независимо от гражданства и места постоянного проживания. Заявку можно подать самостоятельно или в составе творческой группы из не более чем трех человек.

Участникам предлагают создать современный и узнаваемый визуальный образ молодежи Татарстана. Логотип должен отражать Татарстан как регион, где молодые люди могут получать образование, строить карьеру, реализовывать свои идеи, создавать семьи и выбирать место для жизни. Слоган конкурса – «Татарстан – мечта молодежи» / «Татарстан – яшьләр хыялы».

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что организаторы хотят привлечь самих молодых людей к созданию визуального образа своего поколения. По его словам, у каждого поколения есть собственное представление о современном Татарстане и важных для него смыслах, а конкурс позволит авторам предложить свои варианты, которые в дальнейшем могут стать частью молодежной среды.

Работа должна включать графический знак, отражающий ценности молодежи и идентичность Татарстана, а также варианты логотипа на двух государственных языках республики. Участникам нужно подготовить презентацию с описанием концепции, основным и монохромным вариантами логотипа.

Дополнительно конкурсантам разрешено представить паттерны, орнаменты и иконки, а также показать, как логотип может выглядеть на одежде, сувенирах, афишах, цифровых экранах, транспорте и других носителях.

Работы оценит экспертное жюри, в которое войдут представители организаторов, профессиональные дизайнеры и представители творческих союзов. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала эксперты выберут до 10 лучших работ, затем за них смогут проголосовать жители Татарстана.

Итоговая оценка будет складываться поровну из решения жюри и результатов общественного голосования.

Заявки принимают с 12 августа по 20 сентября 2026 года. Экспертный отбор пройдет с 21 по 30 сентября, общественное голосование – с 1 по 10 октября. Итоги конкурса планируют подвести 2 ноября.

Победитель получит 100 тыс. рублей, автор работы, занявшей второе место, – 30 тыс. рублей, третьего – 10 тыс. рублей.

Поддержка молодежных инициатив соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». После конкурса лучшие идеи могут доработать профессиональные дизайнеры и объединить в финальный вариант визуального стиля «Молодежь Татарстана» / «Татарстан яшьләре».

Подать заявку можно по ссылке.