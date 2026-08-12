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Культура 12 августа 2026 16:17

«Тукай. Голос поколения»: в Казани пройдет дискуссия к 140-летию поэта

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V семейный книжный фестиваль «Тау Фест» пройдет 29 и 30 августа в казанском парке «Елмай». Он войдет в программу празднования Дня города и Дня Республики Татарстан.

Центральным событием фестиваля станет открытая дискуссия «Тукай. Голос поколения», посвященная 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Она начнется 29 августа в 11:00.

Участники обсудят, можно ли сегодня создать нового Тукая и стал бы поэт популярным, если бы жил в наше время. Также речь пойдет о том, что позволяет человеку стать голосом целого поколения, зачем современной молодежи изучать Тукая и почему мировые тренды ей зачастую знакомы лучше собственной литературы.

Кроме того, эксперты попробуют ответить на вопрос, может ли Тукай вернуться к новому поколению через мемы и короткие видео, а также почему одни произведения остаются актуальными спустя сто лет, а другие забываются всего за неделю.

На встрече также представят два документальных фильма о Габдулле Тукае.

Картина «Габдулла Тукай. 140 яшь» («Габдулла Тукай. 140 лет») объединяет исторический материал и современные технологии. С помощью искусственного интеллекта авторы «оживили» старинные фотографии, чтобы создать путешествие по ключевым этапам жизни поэта.

Вместе с рассказчиком зрители побывают в Кушлауче, Кырлае и Училе, а затем проследят путь Тукая до Самары, Уральска, Санкт-Петербурга и Казани. Фильм также рассказывает о малоизвестных фактах его биографии.

Второй документальный фильм – «Архив Тукая» – посвящен внутреннему миру поэта, его трагической судьбе и наследию, которое он оставил татарской культуре и языку. Дополнением к картине станет саундтрек на стихи Тукая в исполнении блогера и мультиинструменталиста Раиля Арсланова («Хижина музыканта»), который также участвовал в съемках фильма.

В дискуссии примут участие писатель и поэт, лауреат премий имени А. Алиша и Ф. Хусни, заслуженный деятель искусств Татарстана Галимьян Гильманов; поэт, лауреат премий имени М. Джалиля, Н. Кемаля и С. Сулеймановой Рифат Салахов; прозаик, драматург, журналист, заслуженный деятель искусств Татарстана и генеральный директор Татарского книжного издательства Рустем Галиуллин.

Также участниками встречи станут научный сотрудник Национального музея Татарстана, автор Телеграм-канала «Казань. Культурный дзен» и создатель фильма «Габдулла Тукай. 140 яшь» Элина Марданова, ведущий телеканала «ТНВ», редактор и ведущий программ «Манзара» и «Йөрәктән-йөрәккә», соавтор фильма о Тукае Данис Хисматуллин, а также режиссер фильма «Архив Тукая» Ренат Хабибуллин.

Программа «Тау Феста» также включит книжную ярмарку с участием ведущих российских издательств, встречи с авторами, творческие лаборатории и интерактивные площадки для всей семьи.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

#Габдулла Тукай
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