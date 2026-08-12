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Общество 12 августа 2026 17:33

Татарстанские мастера проведут мастер-классы на форуме «РОСТКИ» в Казани

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Ярмарка с участием резидентов Центра уникального мастерства пройдет 17 и 18 августа в МВЦ «Казань Экспо». Они представят свои изделия и проведут мастер-классы в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Об этом сообщает пресс-служба форума.

В зоне металла мастера Центра покажут гостям и участникам форума ювелирные техники и предложат попробовать свои силы в создании украшений.

Мастерская «Райдо» проведет занятие по изготовлению авторской подвески методом гальванирования природных и пластиковых форм. Участники самостоятельно пройдут весь процесс – от выбора заготовки до финишной полировки и покрытия готового изделия защитным лаком.

В мастерской «KAYA» посетителям предложат сделать подвеску или серьги в технике wire wrap. Под руководством мастеров участники будут сгибать проволоку и создавать из нее узоры для оригинального украшения.

Гости форума также смогут познакомиться с традиционными ремеслами Татарстана. Мастер Гузель Зарипова проведет занятие по ковроткачеству, на котором расскажет об истории этого ремесла, технологиях изготовления ковров и основных приемах работы с инструментами.

Мастер Салават Мухамадьяров проведет мастер-класс по вязанию из пуха. Участники узнают, как создают пуховые изделия – от обработки сырья до вязания, увидят старинные инструменты, в том числе чесалку и прялку, и смогут самостоятельно попробовать это ремесло.

Резидент Центра уникального мастерства Альбина Нурутдинова проведет занятие по войлоковалянию. Участники познакомятся с одной из древнейших техник работы с шерстью и смогут сделать своими руками памятный сувенир.

Все мастер-классы рассчитаны в том числе на новичков. Необходимые материалы предоставят организаторы, а готовые изделия участники смогут забрать с собой.

Площадка с мастер-классами будет работать 17 и 18 августа с 10:00 до 18:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

#мастер-класс #форум РОСТКИ
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