Герой России Головин рассказал, как красный рюкзак стал частью его образа

Фото: пресс-служба Юнармии

Владислав Головин с позывным «Струна» дал большое интервью изданию Readovka. Член Высшего совета «Единой России», начальник главного штаба «Юнармии» и Герой России рассказал, как появился его знаменитый красный рюкзак, а также поделился воспоминаниями о фронте, взглядами на работу командира и воспитание молодежи.

Яркая деталь, по словам Головина, возникла совершенно случайно. Во время боев подразделению приходилось менять позиции и терять часть имущества. Самому командиру нужен был вместительный рюкзак для аккумуляторов радиостанций и другого снаряжения. Его нашли бойцы и передали Головину.

«Ребята подсобили, нашли рюкзак, помогли. Так и появился образ», – рассказал «Струна».

За этим узнаваемым образом, однако, стоит гораздо более серьезный опыт. В интервью Головин признался, что воспоминания о погибших товарищах до сих пор вызывают у него слезы. Возможность проявить эмоции он считает естественной, но командир, по его мнению, должен уметь вовремя собраться и продолжить работу.

Эта выдержка особенно важна в боевой обстановке. Страх, считает Головин, знаком каждому, однако руководитель подразделения не может позволить ему помешать выполнению задачи. Не менее важным остается доверие бойцов, которое невозможно получить одними погонами.

«Сможешь ты тот самый авторитет заслужить у подчиненного личного состава или нет, глядя в дуло танка противника», – отметил Герой России.

Сегодня опыт командира Головин передает уже молодому поколению в Рязанском десантном училище. Также он работает в «Юнармии», где выступает за открытый разговор с подростками о войне. Герой России считает, что на прямые вопросы нужно отвечать честно, но учитывая возраст собеседника.

В интервью Readovka также затронули дальнейшую службу самого Головина. Герой России подчеркнул, что пока у него есть силы работать и приносить пользу, прекращать служение Родине он не собирается.

Посмотреть полное интервью Владислава Головина можно по ссылке.