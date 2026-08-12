В Заинске на днях откроется новый Дворец единоборств

Фото: © Айназ Ермолаева (предоставлено пресс-службой Минспорта РТ)

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в городе Заинске построен новый Дворец единоборств, накануне он осмотрел его. Новый спортивный объект должен открыться через несколько дней, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Строительные работы здесь начались в феврале текущего, 2026 года. Общая площадь здания составляет 1927 кв. метров. Оно оснащено универсальным спортивным залом общей площадью 1132,3 кв. метра с тремя коврами размером 12 на 12 метров каждый. Именно тут будут проходить учебно-тренировочные занятия и сборы по корэш, вольной и греко-римской борьбе, борьбе на поясах, каратэ киокусинкай и тхэквондо, а также по художественной гимнастике.

Для спортсменов предназначены две раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, помещение для хранения инвентаря. На втором этаже находятся тренажерный зал, тренерская, комната приема пищи, а также административные кабинеты.

На объекте будет базироваться спортивная школа «Зай», в которой будут готовить спортивный резерв, членов сборных Республики Татарстан и России по корэш, вольной и грего-римской борьбе, борьбе на поясах, каратэ киокусинкай, тхэквондо и плаванию.

«Новый Дворец единоборств – отличное подспорье для подрастающего поколения. Здесь есть все условия для комфортного тренировочного процесса. В спортивной школе „Зай“ работают настоящие профессионалы, которые подготовили и продолжают готовить отличных спортсменов, достойно представляющих сборную республики. Новая инфраструктура даст дополнительный импульс <...>, чтобы в Татарстане вырастало еще больше чемпионов», – подчеркнул министр спорта РТ Владимир Леонов.

На данный момент в спортивной школе «Зай» занимаются 858 воспитанников под руководством 19 тренеров-преподавателей. Среди наставников имеются заслуженный тренер России, мастера спорта и заслуженные мастера спорта. Девять воспитанников школы носят звание мастера спорта России, 22 являются кандидатами в мастера спорта, два спортсмена входят в состав сборной России, еще 25 – в составы сборных команд Татарстана. За 2025–2026 учебный год на всероссийских соревнованиях и стартах Приволжского федерального округа воспитанники школы завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 24 бронзовые медали.

Строительство новых спортивных объектов способствует популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения республики, что соответствует целям государственной программы «Спорт России», констатировали в профильном ведомстве.