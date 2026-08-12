news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 августа 2026 16:05

В Заинске на днях откроется новый Дворец единоборств

Читайте нас в
Телеграм
В Заинске на днях откроется новый Дворец единоборств
Фото: © Айназ Ермолаева (предоставлено пресс-службой Минспорта РТ)

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в городе Заинске построен новый Дворец единоборств, накануне он осмотрел его. Новый спортивный объект должен открыться через несколько дней, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Строительные работы здесь начались в феврале текущего, 2026 года. Общая площадь здания составляет 1927 кв. метров. Оно оснащено универсальным спортивным залом общей площадью 1132,3 кв. метра с тремя коврами размером 12 на 12 метров каждый. Именно тут будут проходить учебно-тренировочные занятия и сборы по корэш, вольной и греко-римской борьбе, борьбе на поясах, каратэ киокусинкай и тхэквондо, а также по художественной гимнастике.

Для спортсменов предназначены две раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, помещение для хранения инвентаря. На втором этаже находятся тренажерный зал, тренерская, комната приема пищи, а также административные кабинеты.

На объекте будет базироваться спортивная школа «Зай», в которой будут готовить спортивный резерв, членов сборных Республики Татарстан и России по корэш, вольной и грего-римской борьбе, борьбе на поясах, каратэ киокусинкай, тхэквондо и плаванию.

«Новый Дворец единоборств – отличное подспорье для подрастающего поколения. Здесь есть все условия для комфортного тренировочного процесса. В спортивной школе „Зай“ работают настоящие профессионалы, которые подготовили и продолжают готовить отличных спортсменов, достойно представляющих сборную республики. Новая инфраструктура даст дополнительный импульс <...>, чтобы в Татарстане вырастало еще больше чемпионов», – подчеркнул министр спорта РТ Владимир Леонов.

На данный момент в спортивной школе «Зай» занимаются 858 воспитанников под руководством 19 тренеров-преподавателей. Среди наставников имеются заслуженный тренер России, мастера спорта и заслуженные мастера спорта. Девять воспитанников школы носят звание мастера спорта России, 22 являются кандидатами в мастера спорта, два спортсмена входят в состав сборной России, еще 25 – в составы сборных команд Татарстана. За 2025–2026 учебный год на всероссийских соревнованиях и стартах Приволжского федерального округа воспитанники школы завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 24 бронзовые медали.

Строительство новых спортивных объектов способствует популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения республики, что соответствует целям государственной программы «Спорт России», констатировали в профильном ведомстве.

читайте также
Минниханов осмотрел Дворец единоборств в Заинске
#Заинск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

12 августа 2026
Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

11 августа 2026
Новости партнеров