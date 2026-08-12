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Общество 12 августа 2026 19:43

Татарстан вошел в число регионов, готовых самостоятельно вести мастер-планы

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Республика Татарстан, а также Амурская, Московская и Нижегородская области потенциально готовы самостоятельно разрабатывать мастер-планы и сопровождать их реализацию. Об этом сообщили в ДОМ.РФ по итогам стратегической сессии «Региональные команды мастер-планирования – вызовы и решения», которую организация провела совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, передает ТАСС.

В Национальном центре «Россия» ДОМ.РФ представил исследование готовности регионов выполнить задачу, поставленную Президентом России, – разработать мастер-планы для 200 городов и агломераций.

Из 33 обследованных региональных команд опыт разработки или сопровождения мастер-планов есть только у 12. В период с 2020 по 2026 год эти 33 команды участвовали в 2 318 проектах, причем 79% из них были связаны с пространственным развитием территорий. В основном речь идет о проектах благоустройства и архитектурных концепциях.

В ДОМ.РФ отметили, что в ближайшие семь лет регионам предстоит сформировать собственную образовательную систему для подготовки специалистов по управлению развитием территорий, в том числе реализации мастер-планов. Для этого на базе региональных университетов планируют запускать программы повышения квалификации в сфере урбанистики, а в дальнейшем – полноценные программы бакалавриата и магистратуры.

На нынешнем этапе приоритетом остается привлечение специалистов к уже действующим федеральным инициативам, в частности к программам «Архитекторы.рф» и «Городские экспедиции», разработанным ДОМ.РФ.

В стратегической сессии участвовали около 50 представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также руководители региональных центров компетенций. За круглыми столами свои команды представили более десяти регионов.

Главной темой обсуждения стала роль проектных команд в системе территориального планирования регионов и их место в управлении развитием территорий.

#Благоустройство #архитектура
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