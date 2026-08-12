Эксперт Рыбалкин напомнил родителям о способах взять выходной 1 сентября

Первое сентября не является выходным днем, поэтому для большинства родителей День знаний остается рабочим. Однако провести этот день с ребенком можно, заранее договорившись с работодателем, рассказал вице-президент группы «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин в беседе с RT.

«Сотрудник может заранее договориться с работодателем о кратковременном отпуске без сохранения заработной платы или использовать часть ежегодного оплачиваемого отпуска», – пояснил он.

В некоторых компаниях дополнительные выходные для родителей могут быть предусмотрены внутренними правилами. Но дату отсутствия будет нужно согласовать с работодателем.

Еще один вариант – взять отгул за сверхурочную работу или труд в выходной день. Согласно статье 153 Трудового кодекса России, вместо денежной компенсации сотрудник может выбрать дополнительное время отдыха.

«Дату отгула в этом случае можно выбрать самостоятельно, но работодатель вправе с ней не согласиться, и тогда выходной придется перенести на другой день», – отметил специалист.

Отдельные категории работников имеют право на дополнительные оплачиваемые дни отдыха. Например, родителям детей-инвалидов предоставляют четыре дополнительных выходных дня в месяц. Свободные от работы дни также предусмотрены для доноров, проходящих диспансеризацию и некоторых других льготных категорий.

Если сотрудник просто не выйдет на работу 1 сентября без согласования, это может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины. Чтобы гарантировать отсутствие в конкретную дату, эксперт рекомендует заранее оформить выходной документально.