Вуз под запрос промышленности: как СИБУР помог КНИТУ перестроить обучение

КНИТУ завершил масштабное обновление образовательных программ. Вместе с промышленными партнерами казанский вуз пересмотрел содержание 72 направлений подготовки (бакалавриат и специалитет). В процесс были вовлечены 110 рецензентов от промышленных предприятий Татарстана. О том, как это происходило и что изменилось, – в нашем материале.





СИБУР выступил инициатором общественной аккредитации образовательных программ по направлениям, связанным с механикой, машиностроением и технологическим оборудованием

Почему вуз решился на перемены

Начиная с этого учебного года все первокурсники Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) будут учиться по новым образовательным планам.

Необходимость обновления учебной программы в КНИТУ назрела давно. Главная причина, по словам проректора по учебной работе КНИТУ Дильбар Султановой, связана с разрывом между тем, чему учат в университете, и тем, что реально нужно на производстве.

«При трудоустройстве выпускников нередко возникают сложности, связанные с тем, что полученные в университете знания не всегда соответствуют современным требованиям рынка труда. Это приводит к тому, что предприятия тратят деньги на адаптацию, дообучение, переобучение», – рассказала Султанова «Татар-информу».

Толчком к системным изменениям послужил пилотный проект с СИБУРом, реализованный в 2024 году. Компания выступила инициатором общественной аккредитации образовательных программ по направлениям, связанным с механикой, машиностроением и технологическим оборудованием. Платформой для обновления образовательного подхода стал «Казаньоргсинтез», где проходили стажировку преподаватели кафедры машин и аппаратов химических производств. После этого актуализированные знания внедрялись в учебный процесс.

Дильбар Султанова: «Мы обновили при помощи наших промышленных партнеров 72 направления для бакалавров и специалитета» Фото: prav.tatarstan.ru

Масштаб: 72 программы, 110 рецензентов, одна революция

Пилотные проекты показали, что модель работает, и партнеры решили распространить этот опыт на другие образовательные программы вуза.

«Когда мы поняли траекторию этих перемен, мы решили, что они должны коснуться учебного процесса всего университета. И мы обновили при помощи наших промышленных партнеров 72 направления для бакалавров и специалитета», – отметила Султанова.

В итоге к работе привлекли 110 рецензентов от промышленности. На многих программах было по несколько рецензентов от разных предприятий-заказчиков. Реализация проекта заняла весь прошлый год.

Перед рецензентами поставили задачу жесткой модернизации программ. «Нам не нужно, чтобы рецензент сказал: «Ой, как мы плотно дружим с этой кафедрой, нас все устраивает, все нравится», – подчеркнула Султанова. – Критерием эффективности было другое – когда убиралось большое количество старых дисциплин и вставлялись новые».

На некоторых кафедрах благодаря рецензентам поменяли до 22 дисциплин в учебном плане.

С участием СИБУРа были скорректированы программы обучения по семи направлениям: «Управление инновациями», «Безопасность технологических процессов и производств», «Оборудование нефтегазопереработки», «Технология органических и нефтехимических продуктов», «Инженерия и информатизация химических производств», «Цифровые методы в технологии переработки полимеров и композиционных материалов», «Цифровой инжиниринг в технологии и переработке полимеров».

Особый запрос от предприятий – внедрение инструментов искусственного интеллекта Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Что изменилось в учебных планах

Из учебных программ ушли устаревшие дисциплины – например, правоведение. Вместо них появилось то, что действительно нужно современным предприятиям, например бережливое производство.

Существенно усилился IT-блок. «Практически все наши промпартнеры попросили усилить информационные технологии с задачей подготовить студентов, которые будут разбираться в этом лучше, чем сотрудники предприятий», – объяснила Султанова.

Особый запрос от предприятий – внедрение инструментов искусственного интеллекта. Например, с его помощью планируется автоматизировать систему управления качеством. Промышленную безопасность также попросили усилить – по словам предприятий, студенты недооценивают важность данной дисциплины при работе на предприятии и их приходится переучивать.

С участием СИБУРа были скорректированы программы обучения по семи направлениям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Публичные защиты и борьба с имитацией

Чтобы избежать формального подхода, КНИТУ выстроил прозрачную процедуру. Сначала собрали промпартнеров, объяснили, как строить работу с кафедрами. Затем провели публичные защиты учебных планов.

«В день было по пять-шесть защит. Сначала защищалась программа: что добавили, что убрали, на кого нацелено. А дальше слово давалось промпартнеру, и он рассказывал, как строилась работа, какие новые смыслы появились, какие новые дисциплины, что теперь должны знать студенты», – описывает процесс Султанова.

Защиты шли всю весну этого года. В итоге 37 программ отправили на повторный круг: некоторые кафедры сымитировали преобразования, а рецензенты этому способствовали. После этого кардинальные обновления затронули и тех, кто пытался «проскочить».

Образовательный центр СИБУРИНТЕХ в Тобольске Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Новая должность «руководитель образовательной программы»

Одним из ключевых структурных изменений стало введение новой должности – руководителя образовательной программы.

«Если завкафедрой отвечает за науку на кафедре, то руководитель образовательной программы отвечает за полную реализацию основной образовательной программы с первого по четвертый курс, начиная от подбора внешних специалистов для чтения спецдисциплин, заканчивая практиками – чтобы были сформированы программы практик, а сами практики были проведены качественно», – объясняет Султанова.

В обязанности этих сотрудников также входит прием и сопровождение студентов, пришедших на его программу. «Так у каждой образовательной программы появился заказчик и хозяин», – резюмирует она.

Масштабные изменения не могли произойти без перестройки сознания преподавателей. В начале проекта многие не понимали, что и как менять. «Мы привезли руководителей образовательных программ в Томский государственный университет, ознакомили с принципами инновационного образовательного центра СИБУРИНТЕХ в Тобольске. Не все оказались готовы к тому, что необходимо внедрить такие понятия, как «студентоцентричность» и «заказчик образовательной программы», – вспоминает Султанова.

Поменялся подход к проведению практики, в том числе на предприятиях СИБУРа в Татарстане Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

«Начинается диалог, парадигма сдвигается»

Руководитель проекта Совета по профессиональным квалификациям Корпоративного университета СИБУРа Рустем Латыпов выступил одним из ключевых рецензентов.

«Сейчас мы видим появление двустороннего диалога между производством и обучением на тему того, кого и как учить, чему учить. В последние 40 лет такого не было», – говорит Латыпов. – Меняется сама парадигма. Раньше вуз учил тому, чему умел учить. Теперь вуз учит тому, что нужно отрасли и предприятиям».

Что конкретно изменилось? Фокус и целеполагание обучения сдвинулся с «выдать диплом и научить тому, что умеем» на «дать студентам востребованные компетенции». Исходя из этого, поменялось содержание дисциплин, появились новые дисциплины вместо невостребованных, поменялся подход к проведению практики, в том числе на предприятиях СИБУРа в Татарстане – «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме».

«Мы преподавателям показали, как мы проводим обучение в СИБУРИНТЕХе. У них несколько изменилась методика проведения занятий. На лекциях сейчас делают упор не только на чтении теоретических тем, но и на выдаче практико-ориентированных кейсов, чтобы студенты сразу же получили обратную связь», – отмечает Латыпов изменения в методике преподавания.

Обновление образовательных программ – это прежде всего подготовка специалистов, которым после вуза не придется заново осваивать необходимые для работы знания и навыки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У неподготовленного сотрудника теряется мотивация»

Для «Казаньоргсинтеза» и СИБУРа обновление образовательных программ – это прежде всего подготовка специалистов, которым после вуза не придется заново осваивать необходимые для работы знания и навыки.

«Если человек приходит после вуза неподготовленным, у него теряется мотивация и интерес. Он уже четыре года потратил на обучение, а потом приходит на предприятие, и ему говорят: «Забудь все, начинай заново», – объясняет руководитель проекта.

Компания выплачивает зарплату сотруднику, который фактически продолжает доучиваться за счет предприятия.

«Если человек не знаком с современным оборудованием, с современными требованиями техники безопасности, возникает риск, что он может сделать что-то неправильно. Наставник не может 100% времени уделять этому человеку, и риски минимизировать до нуля невозможно», – добавляет Латыпов.

Ожидаемый эффект от обновления программ – люди будут быстрее адаптироваться и дольше работать на производстве. «Мы ожидаем, что с каждым годом процент тех, кто остается в компании на 3–5 лет и больше, будет расти», – прогнозирует он.

В 2026 году состоялся первый выпуск магистратуры по полиолефинам, часть выпускников уже продолжили карьеру в структурах СИБУРа Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Первые результаты и планы на будущее

Даже на этапе приемной кампании КНИТУ увидел положительный эффект от обновлений. «Средний балл у поступивших вырос сразу. Программа обучения совместно с промпартнерами позволяет вывести позиционирование образования на новый уровень. Для студентов важно усилить практическую часть обучения», – делится Султанова.

На обновленные программы, связанные с полимерной отраслью, заложено по 25 бюджетных мест на каждое направление. Так, по семи направлениям, которые курирует СИБУР, в этом году начнут обучение 175 студентов-бюджетников. При этом общий набор в КНИТУ превышает 2000 человек.

Впереди новый этап – внедрение проектного обучения. «Мы сейчас внедряем в образовательный процесс задачи от промпартнеров, чтобы студенты учились на решении реальных проектов. Создали платформу «Биржа проектов», это позволит отслеживать прогресс, а преподаватели будут получать доплату за участие в нем», – рассказывает Султанова.

В КНИТУ уже несколько лет развивается совместная с СИБУРом система подготовки магистров на базе Передовой инженерной школы «Промхимтех». В нее входят программы «Производство, переработка и применение полиолефинов», «Масштабирование технологий» и «Системная инженерия, цифровизация и управление в химической технологии и промышленности».

Обучение строится вокруг реальных задач отрасли: специалисты СИБУРа участвуют в формировании программ и наставничестве, студенты работают с современным оборудованием, цифровыми инструментами и проходят практику на производственных площадках. В 2026 году состоялся первый выпуск магистратуры по полиолефинам, часть выпускников уже продолжила карьеру в структурах СИБУРа.

Задача – готовить специалистов с учетом того, что действительно нужно современной химической отрасли Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Общероссийский тренд на перестройку образования

Образовательные программы сегодня обновляют в вузах по всей стране. Задача – готовить специалистов с учетом того, что действительно нужно современной химической отрасли и индустрии новых материалов. К этой работе все активнее подключают предприятия, чтобы студенты еще во время учебы знакомились с реальными задачами будущей профессии.

«Сегодня перед химической отраслью стоит задача ускоренного внедрения инноваций и подготовки специалистов, готовых работать в условиях быстро меняющегося промышленного ландшафта», – отметил директор Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии Томского государственного университета Фархад Рагимов.

По его словам, обновленные образовательные программы станут основой для подготовки специалистов нового поколения – с актуальными знаниями, практическими навыками и пониманием реальных задач индустрии.

«Это не просто изменение учебных планов, а выстраивание новых связей между университетами и промышленностью. Это важный этап в формировании системы подготовки кадров, максимально приближенной к реальным технологическим вызовам», – подчеркнул эксперт.