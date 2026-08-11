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Общество 11 августа 2026 12:35

В Нижнекамске завершается ремонт молодежного фиджитал-центра

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В Нижнекамске завершается ремонт молодежного фиджитал-центра, а Дом первых уже полностью готов к работе. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

«На прошлой неделе наш город также посетил министр по делам молодежи Азат Рифгатович Кадыров. Мы показали ему два важных проекта, которые реализуем для нашего подрастающего поколения и молодежи в год 60-летия Нижнекамска, – это молодежный фиджитал-центр и Дом первых», – сказал Беляев.

В фиджитал-центре заменили инженерные сети, проложили брусчатку, завершают благоустройство территории и косметическую отделку помещений. Центр оснастят мощными компьютерами, PlayStation, VR и другим современным оборудованием.

По словам мэра, расположение рядом с несколькими колледжами позволит центру стать точкой притяжения для молодежи. Он станет первым региональным центром такого формата.

Дом первых уже полностью готов. Сейчас там проходят дни открытых дверей для молодежи. В пространстве оборудовали фитнес-студию, медиацентр, библиотеку, театральную студию, площадку для настольных игр, студию звукозаписи и современное пространство для киберспортсменов.

#нижнекамск
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