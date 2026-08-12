Хабиров сообщил о планах Башкирии продать еще часть акций «Башнефти»

Власти Башкирии намерены продолжить приватизацию республиканского пакета акций «Башнефти». Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на встрече с редакторами СМИ республики. Потенциальным покупателем оставшейся доли он назвал «Роснефть», сообщает РБК.

Хабиров рассказал, что республика уже продала часть принадлежащих ей акций «Башнефти» и планирует в дальнейшем реализовать еще часть пакета. По его словам, такое решение связано с нехваткой средств: регион не может занимать деньги на рынке из-за действующих ограничений.

Глава Башкирии отметил, что средства от первой сделки позволили в 2026 году выполнить ряд обязательств и начать работу над несколькими объектами.

В начале июня стало известно о продаже «небольшого» пакета акций «Башнефти» с возможностью обратного выкупа. Покупателем выступила «Роснефть». Позднее Минфин Башкирии сообщил, что сумма сделки составила 14,8 млрд рублей.

В правительстве региона заявляли, что акции продали с согласия руководства страны, чтобы направить часть полученных средств на достижение общей победы.

В декабре 2025 года Минземимущество Башкирии подготовило проект поправок в план приватизации государственного имущества на 2026-2028 годы. В него предлагалось включить 11,3 млн акций «Башнефти», или 6,36% уставного капитала компании. Это соответствовало четверти принадлежавшего республике пакета.

На тот момент Башкирия владела 25% плюс одной акцией «Башнефти» – 44,4 млн акций. В окончательный план приватизации часть акций компании не вошла.

Выручка «Башнефти» по МСФО за 2025 год составила 1 трлн рублей, что на 12,3% меньше показателя годом ранее. Чистая прибыль компании снизилась на 53% – до 49,2 млрд рублей.