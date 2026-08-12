Эксперты из Татарстана обсудили расстановку сил на выборах в Госдуму

Избирательная кампания по выборам в Госдуму вышла на этап агитации. Партии сформировали списки кандидатов и начали готовить первые агитационные материалы. Главная интрига предстоящих выборов – борьба за второе и третье места после «Единой России». Эксперты из Татарстана считают, что за них могут побороться ЛДПР, КПРФ и «Новые люди».

«Единая Россия», согласно прогнозам социологов, может получить более 50% голосов. Поэтому основная конкуренция развернется между партиями, которые претендуют на следующие позиции в Госдуме IX созыва.

Накануне восемь партий подписали соглашение с Общественной палатой РФ о сотрудничестве в независимом наблюдении за выборами в Госдуму. К нему присоединились «Единая Россия», «Зеленые», «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Родина» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» соглашение не подписали.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что в республике политическая ситуация остается устойчивой. По ее словам, татарстанские избиратели традиционно больше внимания уделяют практической работе партий и их присутствию в жизни региона, чем идеологической риторике.

Она отметила, что позиции «Единой России» в Татарстане связаны не только с результатами социологических опросов. Республиканское отделение партии на протяжении многих лет развивает постоянную работу с жителями, участвует в социальных и инфраструктурных проектах и поддерживает взаимодействие с людьми на уровне городов, районов, поселков и дворов.

По мнению Павловой, такая работа дает накопительный эффект и формирует устойчивую поддержку.

Отдельно эксперт остановилась на соглашении об общественном наблюдении. По ее словам, для Татарстана, где такая практика развивается последовательно, участие партий в договоренностях с Общественной палатой стало продолжением уже сложившейся системы.

Говоря о борьбе за второе место, Павлова подчеркнула, что одного узнаваемого партийного бренда будет недостаточно. Партиям предстоит говорить с жителями на понятном языке, учитывать местную повестку и предлагать решения конкретных проблем.

По ее мнению, во второй половине кампании участники перейдут от общих заявлений к более предметному разговору с избирателями, и именно его качество может повлиять на итоговое распределение сил.

Кандидат политических наук, доцент КФУ Евгения Храмова оценивает общественно-политическую ситуацию в стране как стабилизирующуюся. Она отметила, что общество переживает глубокую трансформацию, меняется состав отдельных социальных групп, а политические процессы при этом продолжают развиваться без резких изменений.

По мнению Храмовой, динамику сейчас демонстрируют как давно существующие партии, так и более молодые политические силы. В числе претендентов на второе место она назвала ЛДПР и «Новых людей».

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев также считает кампанию в республике относительно спокойной. Партии и кандидаты последовательно продвигают свои программы, проводят встречи с жителями и организуют различные мероприятия.

При этом, по его словам, общий фон выборов нельзя назвать обычным. Бикеев отметил участившиеся атаки на гражданские объекты и связанные с ними тревожные настроения в обществе. Он считает, что такие события, напротив, не приводят к раскачке ситуации, а усиливают поддержку действующей власти, российских военнослужащих и их семей.

Бикеев не стал прогнозировать, какая партия займет второе место, отметив, что выборы могут преподнести неожиданные результаты. По его словам, сейчас разница в поддержке КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» находится в пределах статистической погрешности, поэтому даже изменение показателей на 1–2 процентных пункта способно заметно повлиять на итоговую расстановку сил.

В Татарстане, несмотря на отпускной сезон, партии и кандидаты активно работают с избирателями. По словам Бикеева, встречи, приемы граждан, выставки и другие мероприятия проходят регулярно, а ближе к концу августа – началу сентября активность участников кампании, вероятно, возрастет.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ, член Общественной палаты Татарстана Андрей Большаков считает, что избирательная кампания уже достигла своего экватора и переходит к наиболее активной фазе – агитации.

Он отметил, что параллельно проходят выборы регионального и муниципального уровня. При этом, по его мнению, на результаты кампании могут повлиять новые форс-мажорные обстоятельства, хотя часть недавних проблем, в частности связанных с бензином, сейчас удалось снять.

Большаков ожидает явку на выборах на уровне около 60%. По его оценке, вопрос о победителе выборов в Госдуму практически не стоит: «Единая Россия», согласно социологическим данным, может получить около 300 мандатов.

Главная неопределенность, по его мнению, связана с распределением мест между остальными партиями. Эксперт отметил, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» сейчас показывают близкие результаты. При этом «Справедливая Россия» улучшила позиции и имеет рейтинг около 6%.

Большаков считает, что остальные партии вряд ли смогут преодолеть пятипроцентный барьер и будут рассчитывать преимущественно на победы отдельных кандидатов в одномандатных округах. В следующем составе Госдумы, по его прогнозу, могут увеличиться фракции «Новых людей» и частично ЛДПР, тогда как представительство КПРФ и особенно «Справедливой России» может сократиться.

Среди главных тем кампании эксперт назвал ситуацию вокруг СВО, экономический рост, новые инфраструктурные проекты, социальные программы, качество образования и медицины, развитие предпринимательства, проблемы трудоустройства и вопросы отдельных социальных групп.