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Культура 12 августа 2026 19:11

Художники Казани организуют выставку в Минске в рамках проекта «Реки дружбы»

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Художники Казани организуют выставку в Минске в рамках проекта «Реки дружбы»
Изображение предоставлено организаторами выставки

Казанское отделение Профессионального союза художников СНГ в рамках международного арт-проекта
«Реки дружбы – 2026 г. Татарстан – Белоруссия» организует выставку в Минске и пленэр в Брестской крепости. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

Первая выставка в рамках проекта «Реки дружбы» прошла более десяти лет назад, в марте 2016-го, в Доме дружбы народов РТ, а вторая, в мае того же года, – уже в Доме дружбы Минска. Она была посвящена 90-летию Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами и 60-летию Дома дружбы с зарубежными странами. Название инициативы связано с тем, что тогда Раис РТ Рустам Минниханов предложил объявить 2016-й Годом водоохранных зон Волги и Камы.

Текущий, 2026 год для Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами является юбилейным. К его 100-летию и к 70-летию минского Дома Дружбы с зарубежными странами художники Казанского отделения ПСХ СНГ подготовили выставку с дарением картин.

В связи с объявленными в России Годом единства народов и в Татарстане – Годом воинской и трудовой доблести картины новой выставки посвящены истории, культуре и природе Республики Татарстан, ее известным личностям, в том числе – Габдулле Тукаю, чье 140-летие отмечалось весной. За год до этого художники Казанского отделения ПСХ СНГ открыли пленэр по Татарстану. Поволжью, Казани, посвятив его предстоящей дате. Созданные в ходе него картины были представлены на выставке в Доме дружбы народов РТ с 20 апреля 2026-го в рамках Дней татарской культуры. Часть этих работ отправится в Минск.\

Кроме того, участники новой выставки в составе председателя Казанского отделения ПСХ СНГ, члена Творческого союза художников России и Международной федерации художников Лады Аюдаг, художника-педагога школы искусств №15 Казани Андрея Сутина, члена совета Казанского отделения ПСХ СНГ и жюри Международного конкурса дизайнеров и архитекторов «Лад» Марины Абрамовой, члена совета отделения – фотохудожницы Венеры Зариповой, членов Евразийского союза художников Татьяны Гнездиловой и Вероники Музафаровой, художников Людмилы Поповой, Асхата Макраева, Светланы Тимофеевой, Ляли Артрад (Уфа) решили продолжить традицию 2016 года с дарением картин в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Акция и пленэр окажутся посвящены жителю ТАССР, последнему защитнику Брестской крепости Петру Гаврилову.

Выставка картин с дарением окажется дополнена и привезенными работами других художников отделения – народного художника РТ Фарита Валиуллина, члена Союза дизайнеров России Ирины Красновой-Волгиной, Татьяны Пашагиной (Кипр), Ильдара Валиуллина (село Большая Атня, РТ), Гульчачак Ахметсалиховой, Дины Лебедевой, Анны Мухаметгалиевой.

Кроме того, рисунки юных художников Казани из изостудии «Простор» Дома детского и юношеского туризма «Простор» представят в галерее Белорусского общества «Зеленый крест» в рамках Международного художественного конкурса «На своей Земле». Проект также поддержала театральная студия «Зазеркалье» из Арской школы искусств под руководством Зульфии Кочуровой. Воспитанницы студии с дизайнером Василисой Кочуровой создали коллекцию костюмов с масками «Волшебство сказок Тукая».

#минск #лада аюдаг
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