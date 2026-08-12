Финалисты «Новой волны» создали памятный барельеф для Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 12 августа, в Казани прошло традиционное творческое мероприятие фестиваля «Новая волна». Финалисты конкурса приняли участие в лепке памятного барельефа – традиции, которую фестиваль соблюдает из года в год.

Перед началом директор «Новой волны» Александр Румянцев напомнил, как родилась эта традиция. В 2002 году, еще в юрмальский период фестиваля, к организаторам обратились представители ЮНЕСКО с предложением создать совместный арт-объект. В дирекции тогда решили иначе: лепить не знак международной организации, а символ, объединяющий самих участников.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы сказали: нет, так не пойдет. Давайте лепить знак, объединяющий нас, – знак „Новой волны“. Те подумали и согласились. С тех пор это наша традиция. Мы делали это в Юрмале, Сочи, Сириусе, а теперь второй раз в Казани», – рассказал Румянцев.

Руководила лепкой скульптор, член Союза художников России по Татарстану Зульфия Мухамедьянова. Именно она заранее подготовила основу барельефа, а конкурсантам досталась задача наполнить ее личными смыслами. Каждый должен был оставить на глине знак своего участия.

Участник из Казани Игнат Изотов подошел к делу с национальным колоритом. Он вылепил из глины эчпочмак – тот самый треугольник, который в Татарстане знает каждый, а рядом добавил чашку горячего чая.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Белорусская финалистка София Рустамова выбрала неофициальный символ своей страны – аккуратный василек. По ее словам, этот цветок сразу напоминает о доме, и ей захотелось привезти его частичку в Казань.

Кто-то из конкурсантов решил оставить на барельефе свой автограф, а некоторые вывели псевдоним, под которым выступают.

«Волнуюсь каждый раз, как впервые. Год пролетел незаметно, а город заметно преобразился: отремонтированы отели, благоустроены места, куда приедут гости. Все службы работают как часы, с опережением графика. Что касается участников – они все талантливы, потому что мы их выбираем. Мы всегда выбираем сильнейших, вне зависимости от географии», – заверил Румянцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как отметил заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов, интерес к конкурсу в этом году выше, а город уже может гордиться конкретным результатом:

«В этом году беспрецедентный ажиотаж. Пробиться в финал казанскому исполнителю Игнату Изотову было непросто, конкуренция серьезнейшая. Выступать дома – особая ответственность. Но Казань уже показала, что умеет зажигать звезд: прошлогодний победитель Алекс Лим тому подтверждение, он уже собирает многотысячные залы», – подчеркнул чиновник.

На лепку также пришла финалистка «Новой волны 2025» Елена Фрейман. Она подсказала нынешним участникам, как работать с глиной, и поделилась собственным опытом – в том числе по подбору репертуара.

Место установки готового барельефа пока держат в секрете. Известно, что это будет знаковая точка, связанная с водой, а церемония открытия состоится ближе к финалу конкурса, ориентировочно – после 23 августа.