В Татарстане проверили более 3,7 тыс. автомобилей в рамках акции «Чистый воздух»

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый воздух», которое стартовало 1 июня в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» продолжается в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Минэкологии Татарстана проводят проверки совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МВД по республике и межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу. Последние участвуют в мероприятии с 2024 года. Специалисты проверяют автомобили с бензиновыми, дизельными и газомоторными двигателями.

К настоящему времени проверено 3 771 транспортное средство: 3 385 легковых автомобилей, 196 грузовых машин и 190 автобусов. В 78 случаях специалисты выявили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Проверки уже прошли в Казани, Набережных Челнах и 20 районах Татарстана: Верхнеуслонском, Чистопольском, Буинском, Нижнекамском, Азнакаевском, Арском, Лениногорском, Тукаевском, Менделеевском, Елабужском, Балтасинском, Тюлячинском, Сабинском, Черемшанском, Бавлинском, Альметьевском, Кукморском, Ютазинском, Апастовском и Алексеевском.

Владельцам автомобилей, у которых обнаружили превышение выбросов, разъясняют требования законодательства об охране атмосферного воздуха. В отношении нарушителей также составляют протоколы об административных правонарушениях.

Так, инспекторы Юго-Восточного управления проверили автомобили в Альметьевском районе. За несколько часов специалисты обследовали более 50 машин и выявили четыре нарушения.

Сотрудники Приикского управления провели рейд в Ютазинском районе, где проверили 45 автомобилей.

Операция «Чистый воздух» проходит в Татарстане ежегодно. Ее цель – снизить загрязнение атмосферы автомобильными выбросами.

В ходе рейдов специалисты проверяют техническое состояние выхлопных систем и уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах, выявляют нарушения экологических требований и добиваются их устранения. Кроме того, мероприятие должно повысить экологическую ответственность автовладельцев.

Проверки на дорогах Татарстана продолжатся до 30 сентября 2026 года.