Депутаты Госдумы предложили перевести все школы России на пятидневку

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили перевести все школы на пятидневную учебную неделю. Обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают проводить обязательные уроки по программам начального, основного и среднего общего образования только с понедельника по пятницу. При этом субботу хотят сохранить для внеурочных, культурных, спортивных и других воспитательных мероприятий.

Депутаты отметили, что в некоторых школах по-прежнему действует шестидневная учебная неделя, поэтому обязательные уроки проходят и по субботам. В результате большую часть учебного года школьник имеет только один полный день без обязательных занятий.

При этом решение об обучении по субботам сейчас принимается каждой образовательной организацией самостоятельно в зависимости от установленного режима.

По мнению авторов инициативы, переход на пятидневку позволит установить единый график обязательных занятий для школьников во всех регионах России.

Кроме того, у детей появятся два дня в неделю без обязательных уроков, исчезнут различия между школами в вопросе субботних занятий, а сама суббота останется для добровольных образовательных, спортивных, культурных и воспитательных мероприятий.