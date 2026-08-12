Жители Татарстана смогут увидеть пик Персеид, если им не помешает непогода

Персеиды в 2023 году под Казанью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ночь на 13 августа жители Татарстана смогут увидеть пик звездного потока Персеиды, если им не помешает плохо подходящая для наблюдений за небосводом погода. Об этом сообщает Московский планетарий.

Персеиды можно наблюдать с 17 июля по 31 августа, а их максимум как раз приходится на ночь с 12 по 13 августа. Этот звездопад образуется из-за прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи орбиты планеты. Период обращения самой кометы вокруг Солнца составляет около 134 лет: в последний раз она приближалась к светилу в декабре 1992 года, а следующий ее перигелий придется на 12 июля 2126 года.

Радиант Персеид находится на границе трех созвездий – Персея, Жирафа и Кассиопеи, от первого из них метеорный поток и получил свое название. В качестве еще одного ориентира для наблюдения предстоящей ночью можно использовать Капеллу – Альфу (самую яркую звезду) созвездия Возничий. После заката Солнца радиант расположится над северо-восточным горизонтом, а к полуночи поднимется высоко в область зенита, где и останется вплоть до завтрашнего рассвета.

Скорость метеоров, составляющих Персеиды, высок – около 60 км/с, а свечение особенно ярких падающих звезд, болидов, чья яркость достигает яркости Венеры, длится до нескольких секунд. Они летят равномерно, поэтому смотреть можно будет на любую часть неба. Пик звездопада придется на 5 часов утра по московскому времени. Ожидается до 100 метеоров в час – это один-два метеора за минуту в зените. «Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро — в восточном направлении и высоко над горизонтом», – уточнили специалисты.

Если сегодняшняя ночь выдастся неблагоприятной для наблюдений, более удачными могут оказаться следующие ночи – обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и неделю после даты пика Персеид, то есть вплоть до 20 августа. В таком случае для знакомства с этим зрелищем, которое можно наблюдать над северо-восточным горизонтом, надо будет выбрать одну из этих дат.

Персеиды в 2023 году под Казанью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В эту же ночь теоретически можно будет наблюдать сразу шесть планет Солнечной системы: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Они будут появляться над северо-восточным горизонтом в следующем порядке: Нептун (после 21.30), Сатурн (21.45), Уран (23.00), Марс (00:30), Меркурий (3.30) и Юпитер (3.55).

Сатурн и Марс можно будет разглядеть невооруженным глазом, Уран и Нептун – в телескоп, а Меркурий с Юпитером появятся незадолго до восхода Солнца и будут различимы лишь в течение часа у северо-восточного горизонта, постепенно теряясь в ярких лучах восходящего светила.

В связи с этим явлением профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев напомнил, что «парад планет» является не научным термином, а народным оборотом. Небесные тела не выстраиваются в прямую линию, а располагаются по некой дуге на небе, пояснил он.

Кроме того, с 18.34 до 22.58 по московскому времени будет происходить полное затмение Солнца с максимальной фазой в 20.46 по Москве и ее длительностью 2 минуты 18 секунд вблизи острова Исландия. Полную фазу затмения смогут наблюдать жители Испании, Исландии, восточной Гренландии, а также полуострова Таймыр и берега Прончищева в России.

В Москве частное затмение начнется на закате: светило окажется закрыто максимум на 1% и через девять минут опустится за горизонт. В Татарстане увидеть его будет нельзя вообще. «Затмение будут транслировать многие интернет-каналы, но в Татарстане мы ничего не увидим», – пояснил Нефедьев.

Наблюдению же за пиком Персеид и шестью планетами могут помешать облака, затянувшие сейчас небосклон в Казани. Ранее в ночные часы на большей части территории Татарстана прогнозировались кратковременные дожди.