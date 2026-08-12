Жительницы Казани предпочитают умеренный макияж, несмотря на влияние общества

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среди жительниц Казани почти половина, 44%, считают, что наряжаться и делать макияж стоит только по особым случаям. Вместе с тем большинство проживающих в столице Татарстана представительниц прекрасного пола, 60%, признаются, что ощущают давление общественных стандартов красоты. Таковы результаты исследования об отношении жительниц Казани к своему внешнему виду, проведенного брендом SOKOLOV Beauty. .

Помимо 44% респонденток, уверенных, что собираться и краситься нужно только по особым случаям, еще 38% казанских женщин не воспринимают макияяж как обязанность и ориентируются исключительно на собственное настроение. Лишь 13%, по их словам, создают полноценный образ даже для самых бытовых дел вне дома.

Однако в некоторых ситуациях о своем внешнем виде заботится большинство жительниц Казани. К таковым 69% опрошенных отнесли свидание, 66% – вечеринки и встречи с друзьями, 63% – важные встречи и переговоры, 48% – поход в гости, а 46% – работу (на этот вопрос можно было давать несколько ответов).

В любом случае респондентки предъявляют к себе достаточно умеренные требования. Лишь треть жительниц столицы РТ, 33%, не готовы выйти из дома без макияжа. К тому же большинство опрошенных отдают предпочтение естественному образу и, соответственно, минимальным косметическим средствам.

Так, 27% женщин Казани считают обязательными легкий тон и бальзам для губ, 26% используют увлажняющий крем и гигиенический бальзам, тогда как 20% – только слегка подчеркивают брови и ресницы. Полноценный макияж каждый день выбирают 18% респонденток, а 8% не красятся вообще.

В целом 15% опрошенных рассказали, что не готовы выйти из дома без продуманного образа. Для 7% обязательной его частью выхода выступают украшения, еще для 9% – аксессуары, 6% необходимы и те, и другие, а 4% нужна любимая сумка. Впрочем, 27% убеждены, что могут выйти из дома практически в любом виде.

Невзирая на легкость отношения к макияжу, большинство женщин столицы республики по-прежнему ощущают влияние общественных ожиданий. В частности, 60% признались, что чувствуют давление стандартов красоты, но, на их собственный взгляд, всё равно делают так, как считают нужным. Еще 23% констатировали, что им приходится подстраиваться под существующие правила, а оставшиеся 17% полностью равнодушны к чужому мнению.

Чувство собственной непривлекательности для жительниц Казани связано в основном не с одеждой или украшениями. Более половины респонденток, 55%, начинают сомневаться в себе, когда замечают несовершенства кожи. Сравнение себя с другими вызывает такое ощущение у 47% опрошенных, несвежий вид волос – у 39%, взгляд на себя без макияжа – 34%. Вместе с тем 20% нравятся себе в любом виде (и здесь допускалось несколько ответов).

Большинство женщин столицы РТ относятся к несовершенствам собственной внешности достаточно спокойно. Речь идет о том, что 45% предпочитают маскировать лишь то, что действительно сильно бросается в глаза, 23% делают это время от времени, а 11% спокойно выходят из дома без попыток что-либо скрыть.

Общественное давление не в силах изменить то, что главным источником желания выглядеть лучше выступает не чужое мнение, а собственное внутреннее состояние – об этом заявили 42% участниц исследования. Еще 26% вдохновляются контентом в социальных сетях, 13% – окружением и коллегами, а 12% – любимым человеком.

Чужие комментарии не становятся поводом менять свою внешность для жительниц Казани. Так, 31% готов прислушаться к мнению другого только в том случае, если это ответ на их просьбу, 24% воспринимают исключительно конструктивную критику, а 21% считают подобные замечания бестактными.