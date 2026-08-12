news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 августа 2026 17:52

Жительницы Казани предпочитают умеренный макияж, несмотря на влияние общества

Читайте нас в
Телеграм
Жительницы Казани предпочитают умеренный макияж, несмотря на влияние общества
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среди жительниц Казани почти половина, 44%, считают, что наряжаться и делать макияж стоит только по особым случаям. Вместе с тем большинство проживающих в столице Татарстана представительниц прекрасного пола, 60%, признаются, что ощущают давление общественных стандартов красоты. Таковы результаты исследования об отношении жительниц Казани к своему внешнему виду, проведенного брендом SOKOLOV Beauty. .

Помимо 44% респонденток, уверенных, что собираться и краситься нужно только по особым случаям, еще 38% казанских женщин не воспринимают макияяж как обязанность и ориентируются исключительно на собственное настроение. Лишь 13%, по их словам, создают полноценный образ даже для самых бытовых дел вне дома.

Однако в некоторых ситуациях о своем внешнем виде заботится большинство жительниц Казани. К таковым 69% опрошенных отнесли свидание, 66% – вечеринки и встречи с друзьями, 63% – важные встречи и переговоры, 48% – поход в гости, а 46% – работу (на этот вопрос можно было давать несколько ответов).

В любом случае респондентки предъявляют к себе достаточно умеренные требования. Лишь треть жительниц столицы РТ, 33%, не готовы выйти из дома без макияжа. К тому же большинство опрошенных отдают предпочтение естественному образу и, соответственно, минимальным косметическим средствам.

Так, 27% женщин Казани считают обязательными легкий тон и бальзам для губ, 26% используют увлажняющий крем и гигиенический бальзам, тогда как 20% – только слегка подчеркивают брови и ресницы. Полноценный макияж каждый день выбирают 18% респонденток, а 8% не красятся вообще.

В целом 15% опрошенных рассказали, что не готовы выйти из дома без продуманного образа. Для 7% обязательной его частью выхода выступают украшения, еще для 9% – аксессуары, 6% необходимы и те, и другие, а 4% нужна любимая сумка. Впрочем, 27% убеждены, что могут выйти из дома практически в любом виде.

Невзирая на легкость отношения к макияжу, большинство женщин столицы республики по-прежнему ощущают влияние общественных ожиданий. В частности, 60% признались, что чувствуют давление стандартов красоты, но, на их собственный взгляд, всё равно делают так, как считают нужным. Еще 23% констатировали, что им приходится подстраиваться под существующие правила, а оставшиеся 17% полностью равнодушны к чужому мнению.

Чувство собственной непривлекательности для жительниц Казани связано в основном не с одеждой или украшениями. Более половины респонденток, 55%, начинают сомневаться в себе, когда замечают несовершенства кожи. Сравнение себя с другими вызывает такое ощущение у 47% опрошенных, несвежий вид волос – у 39%, взгляд на себя без макияжа – 34%. Вместе с тем 20% нравятся себе в любом виде (и здесь допускалось несколько ответов).

Большинство женщин столицы РТ относятся к несовершенствам собственной внешности достаточно спокойно. Речь идет о том, что 45% предпочитают маскировать лишь то, что действительно сильно бросается в глаза, 23% делают это время от времени, а 11% спокойно выходят из дома без попыток что-либо скрыть.

Общественное давление не в силах изменить то, что главным источником желания выглядеть лучше выступает не чужое мнение, а собственное внутреннее состояние – об этом заявили 42% участниц исследования. Еще 26% вдохновляются контентом в социальных сетях, 13% – окружением и коллегами, а 12% – любимым человеком.

Чужие комментарии не становятся поводом менять свою внешность для жительниц Казани. Так, 31% готов прислушаться к мнению другого только в том случае, если это ответ на их просьбу, 24% воспринимают исключительно конструктивную критику, а 21% считают подобные замечания бестактными.

#соцопрос
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

12 августа 2026
Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

11 августа 2026
Новости партнеров