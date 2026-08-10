Эксперт Милославский объяснил, можно ли тренироваться на голодный желудок

Фото: © «Татар-информ»

Оптимальным временем для приема пищи перед тренировкой считается период за 1,5–2 часа до начала занятий. Об этом «Татар-информу» рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Я не рекомендую делать силовые тренировки на голодный желудок, потому что у голодного человека во время выполнения упражнений может упасть сахар. Лучше поесть за 1,5-2 часа до тренировки», – сказал собеседник агентства.

По словам специалиста, при этом важно обращать внимание не только на время приема пищи, но и на ее состав. Разные продукты требуют неодинакового количества времени для переваривания, поэтому тяжелая еда непосредственно перед физической нагрузкой может вызвать дискомфорт.

В частности, жирные блюда, включая котлеты, усваиваются организмом достаточно долго. Даже если съесть их за полтора-два часа до занятия, во время тренировки может появиться тошнота. Особенно часто неприятные ощущения возникают при выполнении упражнений с большой амплитудой, например приседаний и выпадов. Поэтому перед физической нагрузкой предпочтение стоит отдавать легкой пище с небольшим содержанием жира.

Кроме того, универсального правила для всех людей нет: при определении необходимости приема пищи перед тренировкой следует учитывать индивидуальный режим питания и время последнего приема еды.

Если человек поздно вечером, например около полуночи, плотно поужинал, а утром в 6–7 часов отправился на тренировку, запасов полученной энергии ему может быть достаточно. В таком случае занятие можно провести и без дополнительного завтрака. Совсем иначе ситуация складывается, если последний прием пищи был еще вечером, около 18 часов. При таком длительном перерыве полноценная тренировка без еды перед ней может оказаться слишком тяжелой.

При этом для ходьбы в умеренном темпе столь жестких ограничений нет. По словам эксперта, подобная кардионагрузка натощак не должна негативно сказываться на организме.