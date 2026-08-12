Вожатые студотрядов Татарстана впервые работают в профориентационном лагере

Вожатые студенческих отрядов Татарстана впервые работают в профориентационном лагере «АгроЛига» на базе Казанского государственного аграрного университета. Для движения это первый опыт сотрудничества с вузом в проведении профильных смен. В палаточном лагере школьниками занимаются 20 участников педагогического отряда «Белый дракон» из КГАУ, сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

Программа «АгроЛиги» знакомит школьников с современными технологиями и достижениями Татарстана в агропромышленной сфере. Для учеников 7-10 классов организовали две недельные смены. Участники могут выбрать один из пяти направлений – от программирования нейросетей для распознавания болезней растений до сборки роботов и микроклонального размножения растений.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что профориентация школьников остается одним из ключевых направлений работы студотрядов.

По его словам, участники движения помогают детям не только интересно провести время, но и знакомят их с востребованными профессиями в агропромышленном комплексе. Такая работа, считает Ислаев, позволяет формировать кадровый резерв отрасли: школьники могут стать будущими абитуриентами КГАУ, а затем и участниками студенческих отрядов.

Для работы в лагере выбрали именно студентов КГАУ. Вожатые должны не только организовывать досуг школьников, но и делиться с ними профессиональным опытом, помогая определиться с будущей специальностью. Перед началом работы все студенты бесплатно прошли обучение по профессии «вожатый».

Во время смен школьники проводят опыты в теплицах, учатся пилотировать дроны и диагностируют состояние животных на специальных симуляторах. В программу также вошли мастер-классы, командные кейсы и экскурсия в Агробиотехнопарк КГАУ.

На каждой смене проходит профильный праздник – день студенческих отрядов. Школьникам рассказывают о других направлениях движения и проводят тематические занятия.

Участница педагогического отряда «Белый дракон» Виктория Одегова рассказала, что работа в лагере стала для нее первым трудовым опытом в качестве вожатой. Она отметила, что особенно ценно совмещать эту работу с будущей профессией, делиться знаниями со школьниками и вместе с ними узнавать новое о сельском хозяйстве Татарстана.

По словам Одеговой, интерес ребят к агротехнологиям растет прямо во время смены, и она надеется, что многие из них в будущем свяжут свою жизнь с агропромышленным комплексом.

В 2026 году в составе студенческих сельскохозяйственных отрядов по всей России работают более 15 тыс. участников Российских студенческих отрядов. Молодые люди трудятся зоотехниками, помощниками механизаторов, ветеринарами, технологами и агрономами.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».