Сибирский маршрут Путина: почему регион оказался в центре внимания

Владимир Путин продолжает серию поездок по регионам Сибири и Дальнего Востока. Он посетил Улан-Удэ и пообещал приехать в Магадан в 2029 году на 100-летие со дня основания города. До этого Президент уже побывал в Иркутске, Омске и Красноярске. Почему Сибирь стала так актуальна для российского лидера – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин накануне в Улан-Удэ провел заседание Президиума Госсовета РФ по вопросам развития общественного транспорта

Фото: kremlin.ru

Почему Сибирь

Президент России Владимир Путин накануне побывал в Улан-Удэ, где провел заседание Президиума Госсовета РФ по вопросам развития общественного транспорта.

Таким образом, продолжается серия поездок Путина по восточным регионам страны, начавшаяся несколько недель назад. 24 июля глава государства посетил Иркутский авиационный завод. 25 июля Президент РФ прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провел двусторонние переговоры с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. 3 августа Владимир Путин посетил Красноярск для участия в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Во время этих поездок Президент обязательно встречался с главами регионов и обстоятельно интересовался ситуацией на местах. Такое пристальное внимание к Сибири, возникшее в последнее время, не случайно. Путин всегда неровно относился к этому региону, часто напоминая слова Ломоносова о том, что богатство России будет прирастать Сибирью. Самих сибиряков Путин называл уникальными людьми и золотым фондом страны. Модная идея «сибиризации» России снова овладела умами в высоких кабинетах страны – Сибирь стали считать территорией, которая открывает огромные возможности для развития промышленности и работы молодежи.

В Улан-Удэ на встрече с урбанистами Президент России обратил внимание на типичную российскую проблему – неравномерность заселения территории Фото: kremlin.ru

Не допустить депопуляции

Перед выездным заседанием Президиума Госсовета РФ в Улан-Удэ Президент России встретился с местными урбанистами и обратил их внимание на типичную российскую проблему – неравномерность заселения территории.

«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо», – обратился он к собравшимся на заседании.

В декабре 2025 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил доклад, согласно которому сотни малых и моногородов в России находятся под угрозой исчезновения из-за массового оттока населения, прежде всего молодежи. Молодые люди уезжают из таких городов из-за недостаточно развитой инфраструктуры, ограниченных возможностей для карьерного роста и состояния местной системы образования. Особенно остро эта проблема стоит в Сибири и на Дальнем Востоке из-за огромных расстояний и, как следствие, крайне неравномерного распределения населения.

Отсюда понятен один из основных мотивов поездок Владимира Путина по регионам Сибири и Дальнего Востока.

Владимир Путин о развитии среды для жизни: «Неплохо бы с людьми посоветоваться. От этого зависит чувство сопричастности к преобразованиям, а значит, и доверие ко всем уровням власти» Фото: kremlin.ru

Как нам обустроить малую Россию

Владимир Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ особо подчеркнул, что для людей нужно создавать достойную среду для жизни, потому что иначе они будут приезжать в удаленные населенные пункты только на работу вахтовым методом, но жить там не будут.

«Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития, для этих населенных пунктов», – так Президент России обозначил важность равномерного развития территорий в стране. Для этих городов, поселков и сел разрабатываются программы развития и мастер-планы, нацеленные на улучшение инфраструктуры, медицины, образования и качества жизни. Отдельное внимание уделяется Сибири и Дальнему Востоку.

Несмотря на то что все эти мастер-планы формируются при участии архитекторов, урбанистов, демографов и социологов, важна и широкая общественная дискуссия.

«Это понятно, потому что в больших крупных населенных пунктах начальство в основном все решает, и даже трудно иногда сориентироваться на мнение жителей. Хотя и там, на мой взгляд, особенно дворовые пространства тоже важны, и тоже неплохо бы с людьми посоветоваться. От этого зависит чувство сопричастности к преобразованиям, а значит, и доверие ко всем уровням власти», – подчеркнул Путин.

В качестве примера такого подхода к развитию малых городов и сельских поселений на встрече Путина с урбанистами прозвучало село Сотниково в Бурятии, где проживает около 11 тыс. человек. Там за 150 млн рублей построили многофункциональное общественное пространство площадью 1,7 тыс. кв. м, которое стало центром общественной жизни села. Здесь есть пространство для спорта, детская площадка. Можно встретиться с друзьями, поработать в коворкинге, посмотреть кино или провести мероприятие. Важно и то, что необходимые функции такого пространства определяют сами жители в зависимости от потребностей конкретного населенного пункта.

Рустама Минниханова в 2024 году назначили председателем комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане все в порядке с территориальным развитием

Для Татарстана тема развития территорий особенно актуальна. Более того, Раиса РТ Рустама Минниханова в 2024 году назначили председателем комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». В сферу ее работы входят в том числе вопросы пространственного развития территорий и мастер-планирования.

Кстати, в единый федеральный перечень из 2160 опорных населенных пунктов от Республики Татарстан вошли 45 городов, поселков и сел. Здесь представлены крупнейшие города республики: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Кроме того, практически все ключевые районные центры Татарстана стали опорными пунктами для развития инфраструктуры. Помимо городов в список из 45 населенных пунктов вошли крупные поселки городского типа, например Джалиль, Уруссу и Богатые Сабы, а также важные пригородные села, такие как Столбище и Биклянь.