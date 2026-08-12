В Казани начали реставрировать мозаику на ДК Химиков
В Казани начали реставрировать мозаичное панно «Посадим сады!», расположенном на фасаде ДК Химиков. Оно было скрыто под слоем утеплителя и плитки с 2005 года, ее расконсервировали во время текущей реновации объекта. Помочь с первыми работами вызвались местные жители, активисты «Том Сойер феста» и даже главы ведомств.
«Для нас мозаичное панно на ДК Химиков уже третий объект в этом году. При этом необычный и очень удивительный. Сейчас она в плачевном состоянии: мозаика высотой 10 этажей осыпавшаяся. На наш призыв о помощи откликнулись многие. Сегодня первый этап, где мы будем определять недостающие части, подбирать цвета и наметим дальнейшую работу. Каждый предмет искусства – это большая ценность, которую мы должны беречь», – подчеркнула в беседе с «Татар-информом» координатор «Том Сойер феста Казань», помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.
Работы по восстановлению мозаики планируют завершить до зимы, добавила она.
Панно было создано в 1969 году художниками Виктором Федеровым и Сергеем Бубенновым по государственному заказу. Эта мозаика по сей день остается крупнейшей в Казани и второй по размеру в Татарстане.
Волонтерам доверили помочь в создании схемы панно на первых этажах. Они обклеили мозаику пленкой, где обвели маркером недостающие части, чтобы затем специалисты могли воссоздать детали.
«Панно имеет большую историческую ценность. это уникальный памятник. мы приступаем вместе к работе по реставрации. Уверен, что общими силами людей, неравнодушных к истории, за короткое время мы сможем привести его в порядок, и оно будет радовать жителей всего города Казани своей красотой, величием и необыкновенно глубоким смыслом, который заложен много лет назад», – подчеркнул министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, который также стал одним из волонтеров во время старта реставрации.
Также среди тех, кто помогал в восстановлении мозаики в первый день работ оказалась и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«Я – житель Казани, а также историк по образованию, для меня сохранение такого памятника очень многое значит. Думаю, это чувство должно жить в душе не только каждого гражданина. И я узнала, что тут сегодня такое мероприятие и, конечно, решила присоединиться», – поделилась министр в беседе с «Татар-информом».