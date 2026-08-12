В Казани начали реставрировать мозаику на ДК Химиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани начали реставрировать мозаичное панно «Посадим сады!», расположенном на фасаде ДК Химиков. Оно было скрыто под слоем утеплителя и плитки с 2005 года, ее расконсервировали во время текущей реновации объекта. Помочь с первыми работами вызвались местные жители, активисты «Том Сойер феста» и даже главы ведомств.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для нас мозаичное панно на ДК Химиков уже третий объект в этом году. При этом необычный и очень удивительный. Сейчас она в плачевном состоянии: мозаика высотой 10 этажей осыпавшаяся. На наш призыв о помощи откликнулись многие. Сегодня первый этап, где мы будем определять недостающие части, подбирать цвета и наметим дальнейшую работу. Каждый предмет искусства – это большая ценность, которую мы должны беречь», – подчеркнула в беседе с «Татар-информом» координатор «Том Сойер феста Казань», помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

Работы по восстановлению мозаики планируют завершить до зимы, добавила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Панно было создано в 1969 году художниками Виктором Федеровым и Сергеем Бубенновым по государственному заказу. Эта мозаика по сей день остается крупнейшей в Казани и второй по размеру в Татарстане.

Волонтерам доверили помочь в создании схемы панно на первых этажах. Они обклеили мозаику пленкой, где обвели маркером недостающие части, чтобы затем специалисты могли воссоздать детали.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Панно имеет большую историческую ценность. это уникальный памятник. мы приступаем вместе к работе по реставрации. Уверен, что общими силами людей, неравнодушных к истории, за короткое время мы сможем привести его в порядок, и оно будет радовать жителей всего города Казани своей красотой, величием и необыкновенно глубоким смыслом, который заложен много лет назад», – подчеркнул министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, который также стал одним из волонтеров во время старта реставрации.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также среди тех, кто помогал в восстановлении мозаики в первый день работ оказалась и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Я – житель Казани, а также историк по образованию, для меня сохранение такого памятника очень многое значит. Думаю, это чувство должно жить в душе не только каждого гражданина. И я узнала, что тут сегодня такое мероприятие и, конечно, решила присоединиться», – поделилась министр в беседе с «Татар-информом».