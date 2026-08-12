Предприятиям РТ раскрыли перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Министерство промышленности и торговли Татарстана организовало более чем для 40 представителей компаний республики онлайн-встречу с торговым представителем России в Саудовской Аравии Станиславом Янковцом. В роли модератора выступил замминистра Герман Лернер, сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломат рассказал, что Саудовская Аравия, являясь членом «Большой двадцатки», реализует стратегическую программу трансформации Saudi Vision 2030, направленную на вхождение страны в число 15 ведущих экономик мира.

Внешнеторговый оборот КСА превышает 550 млрд долларов, на Россию из них приходится свыше 4 млрд. В товарообороте, по словам торгпреда, преобладает продукция АПК. При этом Россия уже закрывает 55% потребности саудовского рынка в пшенице и лидирует в экспорте ячменя и мяса птицы.

Вместе с тем растет российский экспорт металлов и продукции химической промышленности. Королевство же в свою очередь поставляет в РФ креветки, финики и химическую продукцию.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Перспективными направлениями работы с Саудовской Аравией Янковец назвал нефтегазовый сектор, водородную и солнечную энергетику, сотрудничество а сферах озеленения и опреснения, проекты в строительстве, образование, фармацевтику, медицинское оборудование.

Фармацевтика и медицина выделены в качестве ключевых составляющих программы Saudi Vision 2030, что открывает дополнительные возможности для российских компаний, упомянул он.

Отдельно оказался отмечен экспорт IT-услуг и искусственного интеллекта. В сфере кибербезопасности российские компании занимают первое место в госсекторе Саудовской Аравии.

«Час с торгпредом» – одно из мероприятий, способствующих достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Национальные проекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.