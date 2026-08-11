Нижнекамск получит 112,8 млн рублей на реконструкцию Парка нефтехимиков

Нижнекамск стал победителем XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реконструкцию Парка нефтехимиков город получит федеральную поддержку в размере 112,8 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Проект победил в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заявки оценивались по пяти ключевым критериям – от качества архитектурных решений до вовлеченности жителей и прогнозируемого социального эффекта.

Полученное финансирование станет частью масштабной программы реновации парка к 60-летию «Нижнекамскнефтехима» в 2027 году. Концепцию обновленного пространства разработали с учетом мнения жителей, в том числе по итогам онлайн-анкетирования и общественных слушаний.

После реконструкции Парк нефтехимиков станет круглогодичным общественным пространством. Здесь появятся фонтан, амфитеатр, спортивное ядро с центром раннего физического развития и инклюзии, а также отдельные дорожки для бега и велопрогулок.

«Убежден, что победа в конкурсе – это признание труда всей нашей команды и прямое следствие активного участия самих нижнекамцев», – сказал Беляев.

Мэр также отметил, что с 2015 года в Нижнекамском районе появилось 27 благоустроенных общественных пространств – парков, скверов и набережных.

Сейчас в городе продолжается строительство первой очереди парка «Сююмбике» на пересечении улицы Сююмбике и проспекта Мира. Объем финансирования проекта составляет 65 млн рублей.

В Камских Полянах завершается благоустройство сквера «Соенеч». На месте заброшенного пустыря уже появилась современная зона отдыха, которую открыли в прошлом году. Сейчас там продолжаются работы по обустройству пешеходных зон.