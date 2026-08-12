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Экономика 12 августа 2026 18:03

Оборот общепита в Татарстане за полгода вырос на 8%

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Оборот ресторанов, кафе, баров и других заведений общепита в Татарстане за январь-июнь 2026 года составил 55 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 8,1% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Особенно заметно рынок вырос во втором квартале. За апрель–июнь жители Татарстана потратили в заведениях общепита 28,5 млрд рублей – на 9,2% больше, чем годом ранее. В первом квартале рост был скромнее – 6,9%.

Самым успешным месяцем стал май: оборот общепита составил 9,8 млрд рублей, увеличившись за год на 13,1%. В апреле показатель вырос на 5,4%, в июне – на 9,5%.

В статистику Татарстанстата входят рестораны, кафе, бары, столовые при предприятиях и учреждениях, а также компании, которые занимаются поставками готовой продукции общепита.

#общепит #сфера общепита #аналитика #рестораны и кафе #кафе и рестораны
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